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epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Ruben Amorim, chi è il portoghese che potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan

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Nato a Lisbona il 27 gennaio del 1985, considerato discepolo di Mourinho, ha allenato Braga, Sporting e Manchester United. Dopo la delusione con il club inglese, da cui è stato esonerato nel gennaio del 2026, potrebbe rilanciarsi sulla panchina dei rossoneri

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