La Corsa Rosa parte dalla Bulgaria con una frazione pianeggiante di 147 km adatta ai velocisti. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, con arrivo a Roma il 31 maggio. Tanti i favoriti attesi, da Vingegaard a Pellizzari ascolta articolo

Inizia oggi il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. Come da tradizione degli ultimi anni, la Corsa Rosa parte dall’estero: per la prima volta dalla Bulgaria, sul Mar Nero. La frazione di apertura scatta da Nessebar e arriverà Burgas, un totale di 147 km di lunghezza e dislivello di appena 500 m. L’altimetria totalmente pianeggiante dovrebbe quindi dare modo a un velocista di indossare la prima maglia rosa della corsa. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un cicruito conclusivo ai Fori Imperiali.

Si parte in Bulgaria La “Grande Partenza” è affidata alle tre frazioni in Bulgaria, attraversando città e paesaggi spettacolari, dalle antiche coste del Mar Nero allo skyline medievale di Veliko Tarnovo, fino ai passi montani sopra Plovdiv e Sofia. Il 12 maggio si torna in Italia con la quarta tappa, in Calabria, da Catanzaro a Cosenza. Il tracciato della prima tappa La prima frazione è una tappa pianeggiante con brevissimi saliscendi concentrati nel circuito di 22 km che verrà percorso due volte più o meno a metà tappa. Il percorso segue la costa e passa accanto all’arrivo una prima volta per dirigersi verso Sozopol dove si affronteranno dei giri in un veloce circuito caratterizzato da brevi ondulazioni, di cui Cape Agalina costituisce GPM (due passaggi). Rientro a Burgas sempre lungo la costa su strada a scorrimento e arrivo in centro. Ultimi km su strade larghe e rettilinee. Ultimo chilometro leggermente a salire, ultima curva a 300 metri. Vedi anche Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109