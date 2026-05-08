L'ultimo saluto nella Chiesa Conversione di San Paolo, a Brescia. Attese centinaia di persone, tra semplici appassionati e grandi nomi del calcio italiano ascolta articolo

Oggi alle ore 13,45 si tengono i funerali di Evaristo Beccalossi nella Chiesa Conversione di San Paolo, a Brescia. Attese centinaia di persone, tra semplici appassionati e grandi nomi del calcio italiano. Fino a ieri sera è rimasta aperta la camera ardente dell'ex calciatore scomparso presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda.

La camera ardente Alla camera ardente si è presentato anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, insieme a diversi rappresentanti del club nerazzurro, che prenderanno posto nelle prime file della chiesa per l’ultimo saluto. Attorno alla moglie Danila e alla figlia Nagaja si è stretto l’abbraccio di un’intera città e di generazioni di tifosi cresciuti ammirando le sue giocate. Approfondimento Beccalossi e i rigori sbagliati che Paolo Rossi trasformò in poesia

Il peggioramento delle sue condizioni di salute Nato a Gambara il 12 maggio 1956, Beccalossi è stato uno dei numeri dieci più talentuosi e imprevedibili del calcio italiano tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Il peggioramento delle sue condizioni di salute risale al gennaio 2025, quando Beccalossi era stato colpito da un'emorragia cerebrale: erano seguite lunghe settimane di coma. Per oltre un anno la famiglia e i suoi tifosi avevano sperato in una ripresa che non è arrivata.



Approfondimento Evaristo Beccalossi, carriera e storia dell'ex fuoriclasse dell'Inter

La Russa: Beccalossi è stato un poeta del calcio "Beccalossi è stato un poeta del calcio. Ha saputo infiammare la fantasia dei tifosi, non solo nerazzurri, con le sue serpentine e con i suoi goal realizzati con un sinistro chirurgico. Purtroppo è stato anche uno di quei grandi calciatori che non hanno avuto la fortuna di essere premiati in Nazionale ma rimane un simbolo indiscusso dell'Inter". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo aver reso omaggio a Evaristo Beccalossi alla camera ardente. Approfondimento Morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter: aveva 69 anni