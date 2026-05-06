Evaristo Beccalossi, il Becca, è morto oggi 6 maggio 2026 a 69 anni. Fantasista mancino e genio irregolare, numero 10 dello scudetto interista del 1980, è rimasto nell'immaginario collettivo per due rigori sbagliati nella stessa sera contro lo Slovan Bratislava nel 1982. quelli che Paolo Rossi trasformò in letteratura nel monologo «Lode a Evaristo Beccalossi». Perchè c'è chi segna e c'è chi viene ricordato. Lui era della seconda categoria, quella più rara