Evaristo Beccalossi, il Becca, è morto oggi 6 maggio 2026 a 69 anni. Fantasista mancino e genio irregolare, numero 10 dello scudetto interista del 1980, è rimasto nell'immaginario collettivo per due rigori sbagliati nella stessa sera contro lo Slovan Bratislava nel 1982. quelli che Paolo Rossi trasformò in letteratura nel monologo «Lode a Evaristo Beccalossi». Perchè c'è chi segna e c'è chi viene ricordato. Lui era della seconda categoria, quella più rara
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider