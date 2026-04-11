Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari

È proseguita oggi la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2025/26, dopo la vittoria di ieri della Roma per 3-0 contro il Pisa. I rossoneri perdono 3-0 in casa. La squadra di Spalletti espugna Bergamo. Successi in chiave salvezza dei sardi e dei granata contro Cremonese e Verona ascolta articolo

È proseguita oggi la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo la vittoria di ieri della Roma, che ha superato per 3-0 il Pisa, sono state quattro le partite in calendario oggi: alle 15 Torino-Verona è terminata 2-1, mentre Cagliari-Cremonese si è conclusa con il risultato di 1-0. Il Milan invece ha perso per 3-0 a San Siro contro l’Udinese, mentre in serata la Juventus ha vinto a Bergamo contro l'Atalanta nella sfida per un posto Champions (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Sono invece attese in campo domani le prime due della classifica, Inter e Napoli, che sfideranno in trasferta rispettivamente il Parma e il Como.

Atalanta-Juventus, la cronaca della partita (HIGHLIGHTS) I padroni di casa partono forte e sfiorano il vantaggio nei primi minuti con Zalewski (tiro fuori di poco) e Scalvini (colpo di testa che colpisce il palo). I ritmi con il passare dei minuti si abbassano, la Juve fatica a rendersi pericolosa ma anche l’Atalanta non crea grosse occasioni. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. A inizio ripresa i bianconeri la sbloccano al 48esimo: palla in mezzo di Holm, la difesa dell’Atalanta ha un’incertezza e ne approfitta Boga che segna a porta vuota. I bergamaschi provano una reazione soprattutto nell’assedio finale ma il risultato non cambia più. Il tabellino di Atalanta-Juventus 0-1 Gol: nel st 3' Boga ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (27' st Ahanor); Zappacosta (41' st Bellanova), De Roon (27' st Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (10' st Raspadori); Krstovic (27' st Scamacca ). All.: Palladino JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (25' st Gatti), Locatelli, K. Thuram (26' st Koopmeiners), Cambiaso (34' st Kostic); Conceicao (34' st Miretti), Yildiz (13' st David); Boga. All.: Spalletti Ammoniti: K. Thuram, Cambiaso e Kostic per gioco falloso. La cronaca di Milan-Udinese (HIGHLIGHTS) È molto sofferta la sfida di San Siro per il Milan, reduce dalla sconfitta a Napoli che l’ha allontana dalla corsa per lo Scudetto. L’Udinese passa in vantaggio al 27esimo, grazie al gol di Atta aiutato da una deviazione di Bartesaghi. Al 37esimo poi Ekkelenkamp raddoppia, mentre subito prima dell’intervallo Kristensen. A inizio ripresa i rossoneri cercano di scuotersi, ma a segnare è ancora l’Udinese: al 71esimo è Atta a segnare il 3-0. Nel finale il risultato non cambia, e a vincere sono dunque i friulani. Il tabellino di Milan-Udinese 0-3 27’ e 71’ Atta, 37’ Ekkelenkamp MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame (1' st Füllkrug), De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci (15' st Fofana), Modrić (27' st Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leão (32' st Loftus-Cheek), Pulisic (27' st Nkunku). All.: Allegri. UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (41' st Miller), Karlström, Atta (40' st Zarraga), Kamara; Zaniolo, (16' st Piotrowski) Davis (31' st Gueye). All.: Runjaić. Ammoniti: Leao per proteste, Kristensen per gioco falloso. Leggi anche Serie A: pari Como, vincono Atalanta e Juve. Napoli-Milan 1-0. VIDEO