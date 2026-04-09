Europa e Conference League, perdono il Bologna e la Fiorentina

È amara l’andata dei quarti di finale di Europa e Conference League, dove sono impegnate le ultime squadre italiane ancora in corsa nelle competizioni continentali. A entrambe servirà una difficile rimonta al ritorno per strappare il pass per le semifinali
È amara l’andata dei quarti di finale di Europa e Conference League, dove sono ancora impegnate le squadre italiane, rispettivamente Bologna e Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano, che ha eliminato la Roma nel derby agli ottavi, ha infatti perso per 1-3 al Dall’Ara contro l’Aston Villa mentre gli uomini di Vanoli, che in campionato si stanno faticosamente allontanando dalle sabbie mobili della zona retrocessione, sono caduti per 3-0 in Inghilterra contro il Crystal Palace. (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE)
La cronaca di Bologna-Aston Villa (GLI HIGHLIGHTS)
È amara la prima frazione per gli uomini di Italiano, che controllano larghe parti dell’incontro e si vedono una rete annullata dal VAR per fuorigioco di Castro. Dopo 45 minuti senza correre rischi, però, prima dell’intervallo Konsa sfrutta un errore di Ravaglia e porta avanti l’Aston Villa. Nella ripresa i padroni vengono colpiti ancora, al 51esimo, da Watkins: dopo questa rete il Bologna si spegne, faticando a costruire occasioni. Col passare dei minuti però la squadra di Italiano si scuote, colpisce il palo con Bernardeschi al 78esimo e poi accorcia al 90esimo con Rowe. Nel recupero però segna ancora Watkins, e la partita termina così 1-3 per l’Aston Villa.
Il tabellino di Bologna-Aston Villa 1-3
44' Konsa, 51' e 90+3' Watkins, 90' Rowe
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia, Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda, Ferguson (22' st Orsolini), Freuler (45' st Cambiaghi), Pobega (22' st Moro), Bernardeschi, Castro (37' st Odgaard), Rowe. All.: Italiano.
ASTON VILLA (4-4-2): Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, McGinn, Onana (35' st Bogarde), Tielemans, Buendia (43' st Bailey), Rogers (43' st Maatsen), Watkins. All.: Emery.
Ammoniti: Lucumi, Pobega, Rogers per gioco falloso
La cronaca di Crystal Palace-Fiorentina (GLI HIGHLIGHTS)
È difficile il primo tempo della sfida contro il Crystal Palace per i Viola, che chiudono sotto di due reti: al 24esimo è Mateta a trasformare il rigore concesso agli inglesi, mentre sette minuti dopo arriva il raddoppio siglato da Mitchell. La Fiorentina fatica a reagire, e non riesce a rendersi pericolosa. Nella ripresa non cambia il copione della partita, con i Viola che trovano la migliore occasione al 51esimo con la traversa colpita da Fabbian. Al 90esimo poi arriva il gol del definitivo 3-0 per il Crystal Palace, con Sarr.
Il tabellino di Crystal Palace-Fiorentina 3-0
24' rig. Mateta, 31' Mitchell, 90' Sarr
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta (84' Lerma), Guessand (65' Pino). All.: Glasner.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic (82' Comuzzo), Ranieri, Gosens (77' Balbo), Fagioli (89' Mandragora), Harrison (77' Fazzini), Fabbian, Ndour, Gudmundsson, Piccoli. All.: Vanoli.
Ammoniti: Dodo, Piccoli e Richards per gioco falloso.
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