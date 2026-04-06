Serie A, Udinese-Como finisce 0-0. Stasera il big match Napoli-Milan

Si chiude oggi la 31esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Alle 15 scendono in campo Lecce e Atalanta, mentre alle 18 giocano Juventus e Genoa

Prosegue oggi la 31esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le vittorie di ieri di Bologna, Torino e Inter , oggi si giocano le ultime quattro partite di questo turno: alle 12.30 sono scese in campo Udinese e Como , in un incontro terminato 0-0. Alle 15 poi sarà il momento di Lecce-Atalanta, mentre alle 18 giocano Juventus e Genoa. In serata c’è infine l’appuntamento con il secondo big match della giornata, Napoli-Milan. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Udinese-Como

È molto basso il ritmo del primo tempo della sfida tra Udinese e Como. Sia i padroni di casa sia gli ospiti faticano a concludere verso le specchio: la migliore occasione per gli uomini di Fabregas è al 21esimo, con Okoye che respinge un cross di Da Cunha ma nessuno del Como riesce a segnare. Per l’Udinese invece è Karlstrom a rendersi pericoloso, ma si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa aumentano invece le occasioni da rete, da entrambe le parti, senza che però si sblocchi mai il risultato: l’incontro termina così sullo 0-0.

Il tabellino di Udinese-Como 0-0

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (41' st Bertola), Solet; Ehizibue (41' st Zarraga), Piotrowski (20' st Miller), Karlstrom, Atta, Kamara (24' st Arizala); Ekkelenkamp (24' st Gueye), Zaniolo. All.: Runjaic

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (41' st Van Der Brempt), Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone (15' st Sergi Roberto), Da Cunha; Diao (35' st Morata), Caqueret (15' st Vojvoda), Paz; Douvikas (15' st Baturina). All. Fabregas

Ammoniti: Kristensen, Ehizibue, Smolcic, Diego Carlos, Perrone per gioco falloso.