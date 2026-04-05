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Serie A, Cremonese-Bologna 1-2. Pisa-Torino 0-1. Inter-Roma 5-2. VIDEO

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Ansa-Getty

Giallorossi travolti dall'Inter a San Siro: cinque gol dei padroni di casa che fanno un ulteriore passo verso lo Scudetto. Roma inesistente e in crisi, si complica la corsa Champions. L’incontro delle 15 è stato deciso dai gol di Joao Mario e Rowe, mentre per i granata la rete decisiva è stata siglata da Adams

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Tre appuntamenti nella domenica della 31^ giornata di campionato. Nel big match serale l'Inter ha travolto la Roma a San Siro con un sonoro 5-2, facendo un passo importante verso lo Scudetto e complicando la corsa dei giallorossi alla Champions, con la squadra di Gasperini quasi impalpabile e in crisi. Il match delle 15 Cremonese-Bologna è finito 1-2, con le reti di Joao Mario e Rowe per gli ospiti e quella di Bonazzoli per i padroni di casa. Alle 18 invece il Torino ha vinto 1-0 a casa del Pisa, con la rete decisiva siglata da Adams (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). 

La cronaca di Inter-Roma (GLI HIGHLIGHTS)

L'Inter travolge 5-2 la Roma nel big match domenicale della 31/a giornata. Al suo rientro, Lautaro Martinez si fa subito sentire e va in gol al 1° su assist di Thuram. La Roma sbanda ma reagisce e pareggia al 40° con Mancini, nel recupero, però, Calhanoglu batte da lontano Svilar per il 2-1 all'intervallo. A inizio ripresa, i nerazzurri dilagano, in gol ancora con Lautaro, Thuram e quindi Barella per il 5-1 al 18°. Pellegrini accorcia al 25° ma l'Inter è in controllo e conquista tre punti che profumano di scudetto. Il Milan è -9 e il Napoli a -10 e la sfida di domani al Maradona potrebbe avvantaggiare ancora più i nerazzurri.

La cronaca di Pisa-Torino (HIGHLIGHTS)

Non succede quasi nulla nel primo tempo tra il Pisa e il Torino. Partono meglio i padroni di casa, mentre gli ospiti crescono con il passare dei minuti, ma nessuna delle due squadre riesce a rendersi davvero pericolosa: la migliore chance è per Aebischer al 32esimo, il cui tiro però non inquadra lo specchio della porta difesa da Paleari. Nella ripresa il Torino ha un paio di occasioni da rete, e riesce a sbloccare l’incontro all’80esimo grazie al gol di Adams. Nel finale poi il risultato non cambia più, e il Toro vince 1-0 a Pisa. I granata con la decima vittoria, la prima in trasferta da gennaio, scavalcano il Parma e si portano in una zona tranquilla, in dodicesima posizione.

La cronaca di Cremonese-Bologna (HIGHLIGHTS)

Vince il Bologna a Cremona, nella sfida delle 15 del giorno di Pasqua. Gli uomini di Italiano sbloccano la partita dopo appena 3 minuti, grazie al gol di Joao Mario. Gli ospiti continuano a spingere e al 16esimo trovano il raddoppio con Rowe, anche grazie a un tentativo di parata non impeccabile di Audero. Si va così all’intervallo sullo 0-2. Nella ripresa la Cremonese ha un’occasione con Bonazzoli al 60esimo, ma Ravaglia si fa trovare pronto. Nel finale poi i padroni di casa spingono maggiormente nel tentativo di restare in partita, e al 90esimo hanno un calcio di rigore a favore che viene trasformato da Bonazzoli. Nel recupero Maleh viene espulso per condotta violenta e Ferguson per doppia ammonizione, e l'incontro termina sul 2-1 per il Bologna.

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