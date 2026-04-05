Calcio, Mattarella allo stadio per Palermo-Avellino

Il presidente della Repubblica ha approfittato delle feste pasquali nella città per tornare al "Renzo Barbera"

Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato allo Stadio "Renzo

Barbera" di Palermo, in occasione della gara Palermo-Avellino. "Il presidente ha

approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il

Club rosanero", ha scritto il club di viale del Fante sui social. Il Capo dello Stato si è recato allo stadio, ospite d'onore del Barbera, anche in questo caso pieno di tifosi, per assistere alla delicatissima partita di Serie B del Palermo guidato da Pippo

Inzaghi, lanciato verso la non scontata conquista di un posto per la serie A. Al suo arrivo davanti all'impianto è stato accolto da un caloroso applauso e, tra gli altri, dal presidente rosanero Dario Mirri e dal sindaco Roberto Lagalla.