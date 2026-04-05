Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calcio, Mattarella allo stadio per Palermo-Avellino

Cronaca
Instagram Palermofficial

Il presidente della Repubblica ha approfittato delle feste pasquali nella città per tornare al "Renzo Barbera" 

ascolta articolo

Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato allo Stadio "Renzo

Barbera" di Palermo, in occasione della gara Palermo-Avellino. "Il presidente ha

approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il

Club rosanero", ha scritto il club di viale del Fante sui social. Il Capo dello Stato si è recato allo stadio, ospite d'onore del Barbera, anche in questo caso pieno di tifosi, per assistere alla delicatissima partita di Serie B del Palermo guidato da Pippo

Inzaghi, lanciato verso la non scontata conquista di un posto per la serie A. Al suo arrivo davanti all'impianto è stato accolto da un caloroso applauso e, tra gli altri, dal presidente rosanero Dario Mirri e dal sindaco Roberto Lagalla. 

Cronaca: Ultime notizie

Calcio, Mattarella allo stadio per Palermo-Avellino

Cronaca

Il presidente della Repubblica ha approfittato delle feste pasquali nella città per tornare al...

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre

Cronaca

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in...

Maxi rissa nel Lodigiano, ragazzo accoltellato: è gravissimo

Cronaca

Tre i giovani finiti in ospedale. Quello più grave si trova al San Matteo di Pavia in codice...

Pulcini vivi in scatola per Pasqua: l'idea criticata di una scuola

Cronaca

Gli animali sono stati consegnati in piccole scatole decorate a bambini tra i 3 e gli 11 anni....

Napoli, picchia la moglie con una cassa bluetooth: arrestato 48enne

Cronaca

L'uomo, tossicodipendente, si è avvicinato all'auto della moglie chiedendole dei vestiti. Al...

Cronaca: i più letti