Serie A, Roma-Pisa 3-0. Tripletta di Malen. I gol. VIDEO

La Roma supera con un netto 3-0 il Pisa all’Olimpico, grazie a una tripletta di Malen. Due i gol nel primo tempo, al 3’ e al 43’. Terzo gol nella ripresa, al 52'. La Roma parte bene e sfrutta un errore di Caracciolo che lancia Malen, abile ad accentrarsi sul destro e battere Semper per il vantaggio immediato al 3'. Pisa vicino al pari al 17' con Moreo che serve Tramoni, il corso conclude di prima intenzione verso l'angolino ma Svilar risponde presente in tuffo. I giallorossi sfiorano il raddoppoi al 42' con Pellegrini che centra l'incrocio dei pali su punizione e lo trova un minuto dopo ancora con Malen che sfrutta una serie di rimpalli in area e la mette alle spalle di Semper su assist di Rensch.

Secondo tempo

Il Pisa ci prova a inizio ripresa con Hojholt che scappa via a Pisilli in campo aperto ma poi calcia addosso a Svilar. Così a trovare il gol che chiude la partita è la Roma, ancora con Malen, che al 52' tocca di prima su assist di Soulé e firma la sua tripletta. I cambi non modificano il risultato, la Roma vince e si porta a -1 dal Como quarto, in attesa della sfide di domani dei bianconeri con l'Atalanta e di domenica della squadra di Fabregas con l'Inter, mentre il Pisa resta ultimo con il Verona a 18 punti.

Il tabellino

Roma-Pisa 3-0 (2-0).

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik (33' st Angelino), Cristante, Pisilli, Rensch (40' st Venturino); Soulé (20' st El Aynaoui), Pellegrini (1' st El Shaarawy); Malen (33' st Vaz). Panchina: 70 De Marzi, 95 Gollini, 24 Ziolkowski, Seck, Mirra, 12 Tsimikas, 97 Zaragoza. Allenatore: Gasperini.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi (40' st Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré (9' st Piccinini), Hojholt (9' st Akinsanmiro), Aebischer, Angori; Tramoni (29' st Durosinmi), Leris; Moreo (29' st Loyola). Panchina: 12 Andrade, 22 Scuffet, 2 Bozhinov, 9 Meister, 11 Cuadrado, 21 Vural, 23 Stengs, 39 Albiol, 81 Stojilkovic). Allenatore: Hiljemark.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Reti: nel pt 4' e 44' Malen; nel st 7' Malen.

Angoli: 3 a 1 per il Pisa.

Recupero: 2' e 4'.

Ammoniti: Toure e Celik per gioco falloso.

Spettatori: 60.075.