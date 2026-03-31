Mondiali, stasera Bosnia-Italia: le probabili formazioni. DIRETTA

"Sono orgoglioso di quanto fatto con la Nazionale. Ci sono state gioie e dolori. Ho perso due Mondiali, noi solo sappiamo quanto ci è pesato non esserci - riconosce Donnarumma - C'è voglia di portare l'Italia dove merita. Da quella brutta esperienza dobbiamo ripartire e regalare ai tifosi una grande gioia". E d'altronde "siamo esseri umani. È inutile sottolineare che la partita la sentiamo anche noi. Siamo pronti e carichi. Siamo un gruppo giovane, normale che ci sia un po' di nervosismo". I compagni, assicura, "li ho visti con gli occhi giusti". E poi ci sono i tifosi vicini e lontani, "ci spingeranno tutti".