Mondiali 2026, negli Usa c’è il Fifa Pass: cos'è e come funziona

Come detto, i Mondiali di calcio del 2026 si svolgeranno in Nord America, con il torneo che porterà le partite nelle città di Stati Uniti, Canada e Messico. Per gli Stati Uniti, questo si tradurrà, secondo le stime, in una grande ondata di turismo. Ma per molti potenziali spettatori, il solo fatto di arrivare negli Usa potrebbe rivelarsi l'ostacolo più grande. Negli ultimi anni, come riportano vari media internazionali, infatti, i tempi di attesa per i visti in alcuni Paesi che hanno ospitato i Mondiali si sono allungati fino a centinaia di giorni. Per questo, Washington ha deciso di introdurre una novità: il Fifa Pass, cioè un sistema che permette a chi acquisterà i biglietti per i Mondiali 2026 di ottenere appuntamenti prioritari per il visto.

L'annuncio era arrivato già a fine 2025 dalla Casa Bianca, con un evento a cui avevano partecipato il presidente Trump, il segretario di Stato Marco Rubio e il presidente Fifa Gianni Infantino.

