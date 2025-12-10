Usa, al vaglio cambio regole per ESTA

Potrebbero cambiare presto le regole per ottenere l'Esta (Electronic System for Travel Authorization), il permesso di ingresso negli Stati Uniti, per i cittadini dei paesi esentati dal visto (tra cui l'Italia). Il dipartimento per la Sicurezza interna ha pubblicato ieri sul Federal Register - la Gazzetta ufficiale americana - la richiesta di una nuova normativa che dovrà essere approvata dall'Ufficio di Gestione e di Bilancio (Omb). Se il testo avrà il via libera, per ottenere il documento sarà necessario fornire molte più informazioni che in passato, in sintonia con i controlli serrati che l'amministrazione di Donald Trump sta imponendo agli stranieri. Il provvedimento entrerà in vigore entro sessanta giorni, salvo ricorsi in tribunale.

Le novità

Il vecchio portale sarà sostituito da una nuova applicazione, perché la scarsa qualità delle foto caricate avrebbe reso impossibile il riconoscimento facciale dei viaggiatori. La nuova app sarà in grado di verificare la validità dei passaporti e di ricevere fotografie ad alta definizione. Oltre alla foto del passaporto verrà richiesto anche un selfie recente. Sarà poi necessaria la lista degli account sui social media utilizzati negli ultimi cinque anni, i numeri di telefono personali e di lavoro utilizzati negli ultimi cinque anni, gli indirizzi email privati e di lavoro degli ultimi dieci anni, i nomi e i dati anagrafici dei famigliari e i numeri di telefono da loro usati negli ultimi cinque anni. Saranno poi richiesti i dati biometrici (impronte digitali, foto dell'iride e Dna).