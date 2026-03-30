Bosnia-Italia, balconi a 500€ nei palazzi vicino allo stadio di Zenica

La chiamano notte epica perché a Zenica nessun bosniaco smette di credere nel colpo che potrebbe portarli fino in America. Il piccolo stadio, nel cuore della città industriale, a 70 chilometri da Sarajevo, non potrà accogliere 15.600 spettatori: una sanzione Fifa, infatti, ne riduce la capienza a poco meno di novemila. Ma la Bosnia non si arrende. L'ultima trovata di queste ore è diventata virale: i proprietari delle case che affacciano sul campo hanno messo in affitto balconi e terrazze, trasformandoli in tribune alternative, rumorose, improvvisate ma piene di gente. In pratica, la partita Bosnia-Italia sarà seguita da ogni angolo possibile intorno allo stadio.