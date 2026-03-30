Bosnia-Italia, balconi a 500€ nei palazzi vicino allo stadio di Zenica

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bosnia-Italia, balconi in affitto a 500 euro nei palazzi vicino allo stadio di Zenica

Sport
©Getty

Cresce l'attesa per una notte che i bosniaci immaginano già storica. La capienza ridotta dello stadio spinge i residenti ad affittare balconi e terrazze a prezzi record. Intorno al campo nasceranno spalti improvvisati, mentre la città sogna il colpo verso l'America

ascolta articolo

La chiamano notte epica perché a Zenica nessun bosniaco smette di credere nel colpo che potrebbe portarli fino in America. Il piccolo stadio, nel cuore della città industriale, a 70 chilometri da Sarajevo, non potrà accogliere 15.600 spettatori: una sanzione Fifa, infatti, ne riduce la capienza a poco meno di novemila. Ma la Bosnia non si arrende. L'ultima trovata di queste ore è diventata virale: i proprietari delle case che affacciano sul campo hanno messo in affitto balconi e terrazze, trasformandoli in tribune alternative, rumorose, improvvisate ma piene di gente. In pratica, la partita Bosnia-Italia sarà seguita da ogni angolo possibile intorno allo stadio. 

Il precedente italiano

Lo stadio di Zenica non è un luogo qualunque per gli Azzurri: era il novembre del 2019, partita valida per le qualificazioni all'Europeo che poi l'Italia avrebbe vinto nel 2021, 3-0, reti di Belotti, Acerbi, Insigne. Poco più di sei anni fa, non fu necessario affittare i balconi: undici stagioni dopo, i bosniaci sognano l'America.

Potrebbe interessarti

Playoff Mondiali, Italia in finale. Irlanda del Nord battuta 2-0
FOTOGALLERY

©Getty

1/40
Sport

Mondiali 2026, le squadre ammesse: da Argentina a Curacao e Capo Verde

Si va definendo il quadro delle squadre al via della prossima Coppa del Mondo. Delle 48 Nazionali che si contenderanno il trofeo sono 42 quelle che hanno già strappato il pass. Tra loro anche quelle dei Paesi ospitanti, ovvero Usa, Canada e Messico

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Basket, Polonara si allena sul parquet a Sassari: il video sui social

Sport

Il cestista italiano, che si sta curando dalla leucemia mieloide e ha subito un trapianto di...

Kimi Antonelli, chi è il pilota che ha rotto il digiuno italiano in F1

Sport

Il 19enne pilota bolognese ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando...

9 foto

Modena Calcio: è morta Nina Rivetti, nipote del presidente Carlo

Sport

La bambina, figlia del vicepresidente Silvio Rivetti, combatteva da tempo contro una malattia e...

Bosnia-Italia, balconi a 500€ nei palazzi vicino allo stadio di Zenica

Sport

Cresce l'attesa per una notte che i bosniaci immaginano già storica. La capienza ridotta dello...

Sinner realizza il Sunshine Double e ora punta al ritorno da numero 1

Sport

L'impresa rilancia l'altoatesino nella corsa al numero 1, con Alcaraz nel mirino già a...

Sport: I più letti