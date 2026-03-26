Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali: probabili formazioni. LIVE

Stasera dalle 20.45 gli Azzurri del ct Gattuso affrontano la nazionale guidata da Michael O' Neill: l’obiettivo è vincere per giocarsi poi tutto in trasferta settimana prossima contro una fra Galles e Bosnia Erzegovina
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"Portaci al Mondiale, portaci al Mondiale". Sono sette mesi che Gennaro Gattuso se lo sente ripetere, da quando è diventato il ct di una Nazionale che gli ultimi due Mondiali di calcio li ha visti in televisione. Ma "quello è il passato", spiega, perché l'Italia è ancora in corsa e stasera a Bergamo - dalle 20.45 - può, e deve, battere l'Irlanda del Nord per giocarsi poi tutto in trasferta la prossima settimana contro una fra Galles e Bosnia Erzegovina.
La probabili formazioni:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui (Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Cambiaso, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Cambiaghi, Esposito, Raspadori). Ct.: Gattuso
IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell, Hume, McNair, McConville, Devlin, McCann, S.Charles, Devenny, Galbraith, Price, Reid (Hazard, P. Charles, Clarke, Spencer, Brown, Atcheson, McDonnell, Donley, Saville, Lyons, Kelly, Morrison, Magennis, Marshall). Ct.: O' Neill
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O' Neill: "Possiamo andare avanti"
Sarebbe "molto ingenuo" pensare di comandare il gioco ma, ha ricordato O' Neill, "abbiamo già battuto squadre di prima fascia, vincendo con il solo 30% di possesso palla". "È una partita secca, siamo qui, possiamo andare avanti, i miei ragazzi non devono sapere nient'altro - conclude il ct - Non abbiamo paura, possiamo sfruttare e approfittare di questa occasione".
O' Neill: "Abbiamo tutto da guadagnare"
"Credo molto in questo gruppo - ha detto O' Neill alla vigilia del match - sarà una squadra molto giovane e uno dei vantaggi della giovinezza è la mancanza di paura. Abbiamo tutto da guadagnare, non c'è dubbio al riguardo, e questi ragazzi hanno già giocato contro la Germania e la Slovacchia, sono molto cresciuti e domani sarà un banco di prova molto importante, ma saremo pronti".
O'Neill: "Noi arriviamo con spensieratezza e siamo più tranquilli"
"È importante per noi restare in partita, più passa il tempo più diventa difficile per chi ha più aspettative addosso. Il ct dell'Italia ha una pressione ben diversa rispetto a quello dell'Irlanda del Nord", è l'ovvia considerazione di O'Neill che sa benissimo che "in ogni partita c'è un importante aspetto psicologico" e ricorda "la grande aspettativa" sugli Azzurri mentre "noi arriviamo con spensieratezza e siamo un po' più tranquilli".
Per l’Irlanda del Nord un Mondiale che manca da 40 anni
Poco da perdere e moltissimo da guadagnare. L'Irlanda del Nord affronta lo spareggio con l'Italia nelle condizioni migliori e il tecnico, Michael O' Neill, può quindi provare a riportare la sua squadra a un Mondiale dove manca da 40 anni. Manca però Connor Bradley, il miglior giocatore nonché l'unico che gioca in una big come il Liverpool, e manca anche Daniel Ballard, centrale del Sunderland che lascia un bel vuoto in una difesa già di per lei non proprio ermetica. Resta quindi un gruppo che proviene per lo più dalla terza serie inglese e che del calcio anglosassone ha stile di gioco e carattere: palloni in verticale per evitare passaggi e grandi schemi e arrivare così a creare qualcosa nell'area avversaria e grinta da vendere fino al 90'. E magari anche oltre perché arrivare ai supplementari sarebbe solo un vantaggio per i ragazzi di O'Neill, che non vede l'ora di inchiodare l'Italia sul pari con conseguente aumento di ansia per gli azzurri.
Retegui: "È la settimana più importante dell'anno per tutti noi"
All'Al-Qadsiah Retegui ha trovato anche Brendan Rodgers, tecnico che arriva proprio dall'Irlanda del Nord "ma della partita contro l'Italia non mi ha detto nulla", giura l'attaccante italo-argentino, che nella Saudi Pro League ha segnato 18 gol, tre nelle ultime tre gare, presentandosi a Coverciano in forma e anche con qualche giorno di anticipo: "Sto benissimo - assicura -, è da quando ho fatto la partita contro la Norvegia che volevo tornare in Italia, e questa è la settimana più importante dell'anno per tutti noi. Mi sembrava logico e giusto stare vicino alla squadra e allenarmi a Coverciano, ho voglia di giocare e aspetto la partita con tanta voglia".
Retegui: "Tutta la squadra è tranquilla"
È Mateo Retegui il punto fermo dell'attacco della nazionale che stasera a Bergamo cercherà di proseguire il suo cammino verso il Mondiale, "e sappiamo che c'è solo un risultato, ma sono tranquillissimo e tutta la squadra è tranquilla". "Tornare a Bergamo è sempre bello, questa città è speciale, ho vissuto momenti bellissimi l'anno scorso e anche nella partita con l'Estonia giocata in questo stadio che mi dà di più", ha detto alla vigilia Retegui, che in quello stadio ha giocato una stagione da capocannoniere con 25 reti in 35 presenze prima di volare in Arabia.
Le probabili formazioni
ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui (Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Cambiaso, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Cambiaghi, Esposito, Raspadori). Ct.: Gattuso
IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell, Hume, McNair, McConville, Devlin, McCann, S.Charles, Devenny, Galbraith, Price, Reid (Hazard, P. Charles, Clarke, Spencer, Brown, Atcheson, McDonnell, Donley, Saville, Lyons, Kelly, Morrison, Magennis, Marshall). Ct.: O' Neill
Gattuso: "Dico di entrare in campo e non sottovalutare l'avversario"
L’Italia davanti ha un'avversaria tecnicamente facile da leggere, perché l'Irlanda del Nord tiene poco la palla e la indirizza tutte le volte che può nell'area avversaria: "Giocano in verticale - dice Gattuso - portano uomini in area sui corner e traversoni e sono temibili perché hanno una cattiveria incredibile". "Dico di entrare in campo e non sottovalutare l'avversario - il monito del ct azzurro- Ci sono due partite, quella senza palla e quella con la palla e la sofferenza dobbiamo mettercela quando non abbiamo palla e poi quando ce l'abbiamo mettere in campo la nostra velocità e arrivare nei loro 20-25 metri con qualità".
Gattuso: "È giusto dire che siamo in crisi ma ci crediamo"
Gattuso da allenatore non ha voglia di autoincensarsi con i suoi giocatori, raccontando le glorie del suo passato, "non mi piace raccontare ai miei giocatori quello che ho vissuto io, le emozioni i giocatori le devono provare", spiega e sa che tutto dipende da loro: "Sta a noi, scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo, di non avere timore, di essere padroni del campo. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino, ci vuole grandissima tranquillità ma consapevolezza, andiamo ad affrontare giocatori che hanno il veleno, è giusto dire che siamo in crisi ma ci crediamo".
Gattuso: "Dobbiamo avere le stesse loro motivazioni"
"Perché l'Irlanda del Nord è arrivata fino a qui? Perché hanno una componente importante, il veleno, ogni palla per loro è l'ultima della loro vita, dobbiamo avere le stesse loro motivazioni, essere pronti e battere colpo su colpo", spiega alla viglia in conferenza stampa Gattuso, che punta sul "formicolio" che ogni giocatore deve avere prima di una partita del genere perché "se un giocatore arriva a una partita così senza formicolio in pancia, puoi spiegare quello che vuoi... Quando io non l'ho provato più, ho alzato la mano e ho smesso di giocare".
Calcio d’inizio alle 20.45
C’è grande attesa per il fischio d’inizio di Italia-Irlanda del Nord, al via stasera 20.45. Gli Azzurri del ct Gattuso affrontano nella semifinale dei playoff per i Mondiali la nazionale guidata da Michael O' Neill: l’obiettivo è vincere per giocarsi poi tutto in trasferta settimana prossima contro una fra Galles e Bosnia Erzegovina.