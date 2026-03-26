Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali: probabili formazioni. LIVE

L’Italia davanti ha un'avversaria tecnicamente facile da leggere, perché l'Irlanda del Nord tiene poco la palla e la indirizza tutte le volte che può nell'area avversaria: "Giocano in verticale - dice Gattuso - portano uomini in area sui corner e traversoni e sono temibili perché hanno una cattiveria incredibile". "Dico di entrare in campo e non sottovalutare l'avversario - il monito del ct azzurro- Ci sono due partite, quella senza palla e quella con la palla e la sofferenza dobbiamo mettercela quando non abbiamo palla e poi quando ce l'abbiamo mettere in campo la nostra velocità e arrivare nei loro 20-25 metri con qualità".