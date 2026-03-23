Inizia oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45) allo Stadio di Bergamo. L'attaccante del Liverpool, infortunato, verrà sostituito dall'attaccante del Bologna
Federico Chiesa lascia il ritiro della nazionale. Il giocatore del Liverpool, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi. Oggi a Coverciano inizia il raduno della Nazionale di calcio azzurra, in vista della semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45) allo Stadio di Bergamo.
L'elenco dei convocati
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi
(Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli),
Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola
(Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca
Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta),
Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolo' Barella (Inter),
Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli
(Juventus), Niccolo' Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Nicolo' Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter),
Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori
(Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).