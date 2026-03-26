Calcio, è morto l'ex attaccante di Bologna e Napoli Beppe Savoldi

A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, il figlio Gianluca: "Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno"

E' morto Beppe Savoldi, 79 anni. Lo annuncia sui social il figlio Gianluca. L'ex attaccante del Bologna e del Napoli fu ribattezzato 'mister due miliardi' per il passaggio record dal club rossoblù a quello partenopeo.

A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, il figlio dell'attaccante che ha militato anche nell'Atalanta e in Nazionale, Gianluca: "Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papa Giovanni XXIII e dell'Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche".