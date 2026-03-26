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Calcio, è morto l'ex attaccante di Bologna e Napoli Beppe Savoldi

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A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, il figlio Gianluca: "Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno"

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E' morto Beppe Savoldi, 79 anni. Lo annuncia sui social il figlio Gianluca. L'ex attaccante del Bologna e del Napoli fu ribattezzato 'mister due miliardi' per il passaggio record dal club rossoblù a quello partenopeo. 

 

A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, il figlio dell'attaccante che ha militato anche nell'Atalanta e in Nazionale, Gianluca: "Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno.  Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papa Giovanni XXIII e dell'Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche".

Savoldi con la maglia della Nazionale

Il suo palmares

 

In carriera Savoldi ha collezionato successi individuali e di squadra come le tre coppe Italia vinte (due con la maglia del Bologna e una con quella del Napoli), laureandosi capocannoniere della Serie A nel 1972-73 con 17 reti, ex aequo con Paolo Pulici e Gianni Rivera. 

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