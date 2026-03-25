Mondiali, bivio Italia. Gattuso: "Giochiamo con il dente avvelenato"

Lo ha detto il ct della Nazionale azzurra prima della sfida a Bergamo. "È una partita da preparare sia a livello tattico sia a livello mentale, i giocatori sanno che le partite facili non esistono più. L'Irlanda del Nord gioca in verticale, sempre buttando palloni in the box, devi essere preparato", ha aggiunto

Due partite per riportare l'Italia ai mondiali dopo 12 anni e per cancellare le dolorose assenze a Russia 2018 e Qatar 2022. Il 26 marzo alle 20.45 a Bergamo gli azzurri affrontano l'Irlanda del Nord nel primo spareggio verso la Coppa del mondo in Canada, Stati Uniti e Messico. In caso di vittoria, poi, si andrà alla sfida decisiva di martedì prossimo contro la vincente tra Bosnia e Galles. "È stato uno choc non partecipare a due mondiali, la responsabilità non ce l'hanno i tifosi ma noi addetti ai lavori. Sono state due delusioni pazzesche ma oggi dobbiamo parlare del nostro obiettivo che è andare a questo Mondiale, che è fondamentale per noi. L'obiettivo è tornare dove siamo stati per tanti anni e anche da protagonisti". Lo ha detto, alla vigilia, il ct della Nazionale italiana Rino Gattuso, presentando la semifinale dei play off per il Mondiale. "È una partita da preparare sia a livello tattico sia a livello mentale, i giocatori sanno che le partite facili non esistono più. L'Irlanda del Nord gioca in verticale, sempre buttando palloni in the box, devi essere preparato, dobbiamo giocare con il dente avvelenato", ha aggiunto.

La partita più importante

"Da sette mesi, ovvero dal primo giorno della mia esperienza da ct", ha proseguito ancora Gattuso, raccontando le sue emozioni, "non c'è volta che, prima di addormentarmi o la mattina appena mi sveglio, io non pensi al fatto che bisogna andare al Mondiale. Questa sarà la partita più importante della mia carriera", ha ammesso. E poi, ancora: "Siamo artefici del nostro destino e bisogna avere la consapevolezza nei nostri mezzi", ha insitito il ct, "dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti fisicamente e mentalmente. È giusto che i nostri avversari dicano che siamo in crisi e non dobbiamo farci sorprendere". Cosa dire ai giocatori? "Ripeterò semplicemente che bisogna entrare in campo senza sottovalutare l'avversario. Loro sono l'Irlanda e sono arrivati fin qui perchè hanno il veleno dentro: per loro la prima e l'ultima palla sono come l'ultima palla della loro vita. Dovremo avere le loro stesse motivazioni, ribattere colpo su colpo".

Il punto sulla squadra

Gattuso ha poi fatto il punto sugli infortunati: "Mancini, Politano e Calafiori non hanno nulla e sono a disposizione. Gli unici da valutare sono Bastoni e Scamacca, gli altri sono tutti disponibili". La formazione? "Non penso alla seconda partita e le scelte sono facili perchè ci sono i cambi e per 30-35 minuti Kean, Retegui e Pio Esposito possono cambiare il match in qualsiasi momento. Abbiamo quattro attaccanti forti, compreso Raspadori".