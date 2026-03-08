La 28^ giornata di campionato prosegue con altre cinque partite. Al Via del Mare decidono un gol di Pierotti e un rigore di Stulic. Alle 18 è il momento di Genoa-Roma (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Alle 20.45 appuntamento con il derby Milan-Inter
La domenica della 28^ giornata di campionato di Serie A si è aperta alle 12.30 con Lecce-Cremonese, terminata 2-1. Si prosegue alle 15 con un doppio appuntamento: Bologna-Verona e Fiorentina-Parma. Alle 18 è il momento di Genoa-Roma (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Alle 20.45 il derby di Milano Milan-Inter (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Lecce-Cremonese
Match equilibrato in avvio. La sblocca Pierotti al 22' che fa passare in vantaggio il Lecce. Al 38' poi, su rigore, va a segno Stulic, per il 2-0 che chiude il primo tempo di gioco. Nella ripresa, al 47' arriva il gol di Bonazzoli, su assist di Djuric, che riapre il match. Al 58' Falcone blocca in due tempi una rovesciata di Djuric. Poi pericoloso Ramadani, Audero mette in angolo. Nel finale il portiere della Cremonese salva prima su Payero e poi su Bonazzoli.
Il tabellino di Lecce-Cremonese 2-1
22' Pierotti (L), 38' Rig Stulic (L), 47' Bonazzoli (C)
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti (33' st Jean), Coulibaly (44' st Fofana), Banda (33' st Gandelman); Stulic (20' st Cheddira). All.: Di Francesco
CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti (1' st Zerbin), Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte (1' st Payero), Thorsby (17' st Okereke), Maleh, Pezzella (29' st Sanabria); Bonazzoli, Vardy (1' st Djuric). All.: Nicola
Espulsi: Pezzella per proteste.
Ammoniti: Bianchetti, Siebert, Djuric per gioco falloso, Luperto, Folino per comportamento non regolamentare.
©IPA/Fotogramma
