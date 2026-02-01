Prosegue la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo le vittorie di ieri di Sassuolo, Napoli (che oggi ha avuto notizie incoraggianti sulle condizioni di Di Lorenzo) e Cagliari, sono quattro le partite in calendario oggi: nell’incontro delle 12.30 il Torino ha battuto il Lecce 1-0. Adesso si gioca Como-Atalanta, mentre alle 18 la capolista Inter scenderà in campo in casa della Cremonese. Alle 20.45, infine, la Juventus sarà di scena a Parma (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). A chiudere la giornata saranno domani alle 20.45 Udinese-Roma, e poi martedì sempre alle 20.45 Bologna-Milan.