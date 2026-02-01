Offerte Sky
Serie A, Torino-Lecce 1-0. Adesso Como-Atalanta, in serata giocano Inter e Juventus

Sport
©Ansa

Gli uomini di Baroni vincono grazie al gol di Adams. La squadra di Fabregas riceve quella di Palladino, in una sfida per le posizioni che valgono l’accesso all’Europa. Alle 18 i nerazzurri scendono in campo a Cremona, alle 20.45 i bianconeri a Parma

Prosegue la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo le vittorie di ieri di Sassuolo, Napoli (che oggi ha avuto notizie incoraggianti sulle condizioni di Di Lorenzo) e Cagliari, sono quattro le partite in calendario oggi: nell’incontro delle 12.30 il Torino ha battuto il Lecce 1-0. Adesso si gioca Como-Atalanta, mentre alle 18 la capolista Inter scenderà in campo in casa della Cremonese. Alle 20.45, infine, la Juventus sarà di scena a Parma (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). A chiudere la giornata saranno domani alle 20.45 Udinese-Roma, e poi martedì sempre alle 20.45 Bologna-Milan. 

La cronaca di Torino-Lecce

Sono i padroni di casa a controllare la sfida dell’Olimpico Grande Torino. Gli uomini di Baroni, dopo lo spavento per il rischio corso in apertura con Cheddira vicino alla rete, fanno la partita e riescono a passare in vantaggio nella prima frazione: a segnare è Adams, che batte Falcone su assist di Vlasic. Il Lecce fatica a rispondere, e si va all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa non cambia il copione del match, con il Torino in controllo e gli ospiti che stentano a rendersi pericolosi. Protagonista è il portiere del Lecce Falcone, che dice di no ai granata in almeno due occasioni. Il risultato non cambia più, e il Torino vince 1-0.

Il tabellino di Torino-Lecce 1-0

 

29’ Adams

 

TORINO (3-5-2): Paleari, Marianucci, Maripan, Coco, Pedersen, Vlasic, Ilkhan (25' st Prati), Casadei (25' st Anjorin), Lazaro (25' st Obrador), Zapata (32' st Kulenovic), Adams (44' st Njie). All.: Baroni.    

 

LECCE (4-3-3): Falcone, Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel (20' st Gaspar), Gallo, Gandelman (20' st Banda), Coulibaly, Ramadani (44' st Ngom), Pierotti (33' st Sala), Cheddira, Sottil (33' st N'Dri). All. Di Francesco.   

 

Ammoniti: Vlasic, Tiago Gabriel, Ramadani, Prati per gioco falloso.

Serie A: Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0

Sorteggi Champions ed Europa League, avversarie italiane ai playoff

A Nyon si svolto il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta delle due competizioni. Riguardava le squadre che nel girone unico si sono classificate dal nono al 24esimo posto, mentre le prime 8 si sono già qualificate agli ottavi. Per la Champions, l'Inter pesca il Bodo Glimt, la Juventus trova il Galatasaray mentre l'Atalanta avrà il Borussia Dortmund. Per l'Europa League il Bologna sfiderà il Brann (mentre la Roma è passata direttamente agli ottavi)

