Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3. Alle 18 si gioca Napoli-Fiorentina, alle 20.45 Cagliari-VeronaSport
A decidere l’incontro i gol di Berardi, Koné e l'autorete di Caracciolo. I campioni d’Italia cercano il riscatto contro la Viola, dopo l’eliminazione dalla Champions League. Domani scendono in campo Inter e Juventus, il Milan giocherà martedì
Prosegue la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo la vittoria di ieri della Lazio, che ha superato per 3-2 il Genoa, sono tre le partite che si disputano oggi: alle 15 si è giocata Pisa-Sassuolo, terminata 1-3. Alle 18 invece scendono in campo i campioni d’Italia del Napoli, che ricevono al Maradona la Fiorentina. A chiudere gli incontri odierni alle 20.45 è infine Cagliari-Verona. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani sono invece in programma altre 4 sfide: alle 12.30 si gioca Torino-Lecce, alle 15 Como-Atalanta, alle 18 Cremonese-Inter e alle 20.45 Parma Juventus. Le ultime due sfide della giornata saranno poi Udinese-Roma, in programma lunedì alle 20.45, e Bologna-Milan martedì sempre alle 20.45.
La cronaca di Pisa-Sassuolo
Sono i padroni di casa a partire meglio nella sfida delle ore 15, trovando anche il gol dopo 4 minuti che però viene annullato per fuorigioco. Con il passare dei minuti, però, sale l’intensità del Sassuolo che prima si rende pericoloso e poi sblocca la partita al 25esimo grazie al gol di Berardi. Pochi minuti dopo lo stesso Berardi va vicino al raddoppio, non trovando però la rete. Nel finale della prima frazione è invece Scuffet a tenere in partita il Pisa, dicendo no a Koné, ma nulla può sull’autorete di Caracciolo che manda tutti negli spogliatoi sullo 0-2. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze, grazie al gol realizzato da Aebischer al 50esimo, e vanno vicini al pari un minuto dopo. Al 58esimo però è Koné a riportare in doppio vantaggio il Sassuolo, e il risultato non cambia più fino alla fine: gli uomini di Grosso superano quindi il Pisa per 3-1.
Il tabellino di Pisa-Sassuolo 1-3
25' Berardi, 45+1' aut. Caracciolo, 50' Aebischer, 58' Koné
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli (1' st Leris); Touré, Marin (1' st Loyola), Aebischer, Angori (38' st Stengs); Moreo (24' st Stojilkovic), Tramoni, Meister (1' st Durosinmi). All.: Gilardino.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukievicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné (27' st Lipani); Berardi (38' st Volpato), Pinamonti (27' st Moro), Laurienté (27' st Fadera). All.: Grosso.
Ammoniti: Thorstvedt per comportamento non regolamentare, Koné, Bozhinov, Tramoni, Touré, Moro per gioco falloso.
