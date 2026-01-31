Prosegue la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo la vittoria di ieri della Lazio, che ha superato per 3-2 il Genoa, sono tre le partite che si disputano oggi: alle 15 si è giocata Pisa-Sassuolo, terminata 1-3. Alle 18 invece scendono in campo i campioni d’Italia del Napoli, che ricevono al Maradona la Fiorentina. A chiudere gli incontri odierni alle 20.45 è infine Cagliari-Verona. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani sono invece in programma altre 4 sfide: alle 12.30 si gioca Torino-Lecce, alle 15 Como-Atalanta, alle 18 Cremonese-Inter e alle 20.45 Parma Juventus. Le ultime due sfide della giornata saranno poi Udinese-Roma, in programma lunedì alle 20.45, e Bologna-Milan martedì sempre alle 20.45.