Australian Open, Alcaraz e Sabalenka ai quarti. Lunedì ottavi per Sinner, Musetti, Darderi
A Melbourne sono iniziati gli ottavi di finale. Nel tabellone singolare maschile, il numero 1 del mondo Alcaraz ha staccato il pass per i quarti sconfiggendo l'americano Paul. Passa anche Zverev: sfiderà Tien, che ha battuto Medvedev. In quello femminile, avanzano la numero uno al mondo Sabalenka e l'americana Gauff. I tre italiani rimasti in corsa scendono in campo il 26 gennaio: è la prima volta che a questo punto dello Slam australiano ci sono ancora tre azzurri (e almeno uno di loro sarà ai quarti)
A Melbourne sono iniziati gli ottavi di finale degli Australian Open. Gli italiani Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi scendono in campo domani, 26 gennaio: è la prima volta che a questo punto dello Slam australiano ci sono ancora tre azzurri in corsa. Nel tabellone singolare maschile, intanto, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz oggi ha staccato il pass per i quarti sconfiggendo l'americano Tommy Paul. Anche Alexander Zverev ha raggiunto i quarti: sfiderà Learner Tien, che ha battuto Daniil Medvedev. È ai quarti, senza giocare, Novak Djokovic: Jakub Mensik, contro cui avrebbe dovuto sfidarsi domani, ha dato forfait per un problema agli addominali. Nel tabellone singolare femminile, la numero uno al mondo Aryna Sabalenka ha conquistato i quarti dopo aver battuto la canadese Victoria Mboko. Passaggio del turno anche per l'americana Coco Gauff.
Alcaraz è ai quarti
Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open sconfiggendo l'americano Tommy Paul (n. 20) col punteggio 7-6 (8/6), 6-4, 7-5. Lo spagnolo non ha ancora perso un set nel torneo. "Il livello era molto alto da entrambe le parti, quindi sono molto contento di aver vinto in tre set", ha detto Alcaraz. Ha fatto molto affidamento sul suo formidabile servizio, ha sottolineato, spiegando che controlla le statistiche della sua prima di servizio alla fine di ogni set. "Ci sto lavorando da molto tempo, quindi sono contento che la mia percentuale di prime di servizio sia buona", ha aggiunto. Il suo nuovo servizio assomiglia a quello di Novak Djokovic. "Nole mi ha mandato un messaggio l'altro giorno dicendo che gli dovevo dei soldi per aver copiato il suo gesto", ha raccontato Alcaraz, insistendo di "non aver notato" la somiglianza. Lo spagnolo ai quarti affronterà il kazako Alexander Bublik (10°) o l'australiano Alex De Minaur (6°) per un posto in semifinale, una tappa che non ha mai raggiunto a Melbourne. A 22 anni, Alcaraz è alla ricerca del suo primo titolo agli Australian Open, il suo settimo titolo del Grande Slam. Vincitore al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open, Alcaraz non è ancora andato oltre i quarti di finale in Australia, un'impresa che ha raggiunto nel 2024 e nel 2025.
Gli altri big
Anche Alexander Zverev ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open: il numero 3 del seeding ha superato in tre set l'argentino Francisco Cerundolo 6-2, 6-4, 6-4. Il tedesco al prossimo turno sfiderà Learner Tien: lo statunitense ha battuto il russo Daniil Medvedev col punteggio 6-4, 6-0, 6-4, raggiungendo il suo primo quarto di finale in un torneo del grande slam. "È pazzesco... sono così felice", ha detto Tien prima di lasciare il campo.
Sabalenka ai quarti
Passando al torneo singolare femminile, la numero uno al mondo Aryna Sabalenka ha conquistato il suo 13° quarto di finale consecutivo del Grande Slam battendo agli Australian Open la giovane canadese Victoria Mboko. La bielorussa ha dettato legge alla 19ennee nel primo set, prima di incontrare resistenza nel secondo: il risultato finale alla Rod Laver Arena è stato 6-1, 7-6 (7/1). Sabalenka incontrerà l'americana Iva Jovic o la kazaka Yulia Putintseva per un posto in semifinale. Sabalenka, due volte campionessa degli Australian Open, punta a raggiungere la sua quarta finale consecutiva a Melbourne e a vendicare la clamorosa sconfitta dell'anno scorso contro Madison Keys.
Le altre big
Anche l'americana Coco Gauff si è qualificata per i quarti di finale degli Australian Open: ha battuto la ceca Karolina Muchova col punteggio 6-1, 3-6, 6-3 e affronterà martedì la russa Mirra Andreeva o l'ucraina Elina Svitolina per un posto in semifinale.
Gli italiani
Gli italiani rimasti in corsa a Melbourne sono Jannik Sinner, che insegue il suo terzo Australian Open consecutivo, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi: è la prima volta che tre azzurri raggiungono gli ottavi nello Slam australiano. Domani, 26 gennaio, si giocano un pass per i quarti: Musetti intorno alle 4 affronta Taylor Fritz e non prima delle 8 c’è il derby tra Sinner e Darderi. Almeno un italiano, quindi, sarà sicuramente al prossimo turno. Per Sinner, complice anche il caldo, non è stato facile arrivare agli ottavi: contro Eliot Spizzirri è arrivato a un passo dall'eliminazione, prima imporsi in quattro set (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) in 3 ore e 44 minuti. Darderi, invece, ha superato Karen Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. Musetti, virtualmente n.3 al mondo, ha superato in cinque set e quasi quattro ore e mezza il ceco Tomas Machac. Djokovic, come detto, è già ai quarti e affronterà il vincente dell'ottavo tra Musetti e Fritz.
