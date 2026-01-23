Offerte Sky
Australian Open, Jasmine Paolini eliminata da Iva Jovic. Avanti Alcaraz

Sport
©Ansa

La tennista azzurra, numero 8 del mondo, ha perso al terzo turno contro la statunitense con il punteggio di 6-2, 7-6. Fra i big, avanti Tommy Paul, Medvedev, Coco Gauff, Sabalenka, Muchova e Putintseva

ascolta articolo

Niente da fare per Jasmine Paolini: la tennista azzurra, numero 8 del mondo, ha perso al terzo turno degli Australian Open contro la statunitense Iva Jovic (6-2, 7-6).

Gli altri risultati di oggi

Carlos Alcaraz continua la sua corsa a Melbourne: lo spagnolo ha conquistato gli ottavi battendo Moutet in tre set (6-2, 6-4, 6-1). Hanno passato il turno anche Tommy Paul e Medvedev. Nel singolare femminile proseguono Coco Gauff, Sabalenka, Muchova e Putintseva.

Avanti Sinner, Musetti e Darderi

Giovedì giornata di successi per i tennisti azzurri in Australia. Jannik Sinner ha superato in tre set Duckworth, wild card di casa, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, e al terzo turno incontrerà l'americano Eliot Spizzirri. Lorenzo Musetti ha vinto il derby con Lorenzo Sonego, imponendosi 6-3, 6-3, 6-4, e Darderi ha battuto Sebastian Baez (6-3, 1-6, 6-4, 6-3). Nel doppio del primo Slam dell'anno vengono invece eliminati subito al primo turno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ko 6-7(6/8), 7-6(7/2), 6-4 contro la coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens.

Jasmine Paolini compie 30 anni, la carriera della tennista italiana

La tennista toscana è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. Nel giugno 2024 arriva in finale al Roland Garros ed entra per la prima volta nella top10 della classifica. Un mese dopo diventa la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, ma perde contro Krejcikova. Alle Olimpiadi 2024 è oro nel doppio con Sara Errani. Vince la Billie Jean King Cup in due edizioni consecutive, e nel 2025 si impone a Roma sia in singolare che in doppio con Errani. Con lei vince in doppio il Roland Garros 2025

