Carlos Alcaraz continua la sua corsa a Melbourne: lo spagnolo ha conquistato gli ottavi battendo Moutet in tre set (6-2, 6-4, 6-1). Hanno passato il turno anche Tommy Paul e Medvedev. Nel singolare femminile proseguono Coco Gauff, Sabalenka, Muchova e Putintseva.

Avanti Sinner, Musetti e Darderi

Giovedì giornata di successi per i tennisti azzurri in Australia. Jannik Sinner ha superato in tre set Duckworth, wild card di casa, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, e al terzo turno incontrerà l'americano Eliot Spizzirri. Lorenzo Musetti ha vinto il derby con Lorenzo Sonego, imponendosi 6-3, 6-3, 6-4, e Darderi ha battuto Sebastian Baez (6-3, 1-6, 6-4, 6-3). Nel doppio del primo Slam dell'anno vengono invece eliminati subito al primo turno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ko 6-7(6/8), 7-6(7/2), 6-4 contro la coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens.