Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego

Proseguono a Melbourne gli Australian Open , primo Slam stagionale. È tornato in campo Jannik Sinner : il numero due del mondo, a caccia del terzo titolo consecutivo in Australia, al secondo turno ha battuto agevolmente il padrone di casa James Duckworth, n.88 del ranking ( LA CRONACA DELLA PARTITA SU SKY SPORT ). Al prossimo turno, sabato se la vedrà contro lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 85 Atp. Nelle scorse ore, Lorenzo Musetti ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Sonego per 6-3, 6-3, 6-4 e accede ai sedicesimi. Avanza anche Luciano Darderi, che supera 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 l'argentino Sebastian Baez e al terzo turno sfiderà il russo Karen Khachanov. Finisce invece la favola di Francesco Maestrelli, eliminato in tre set da Novak Djokovic. Nel doppio vengono eliminati subito al primo turno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ko contro la coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens. Saranno le australiane Talia Gibson e Kimberly Birrell invece le prossime avversarie di Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo turno del doppio femminile.

Sinner-Duckworth, la cronaca della partita

L’azzurro ha vinto il primo set dominandolo in appena 26 minuti di gioco, con il punteggio di 6-1 grazie a due break di vantaggio. Più combattuta la seconda frazione, vinta sempre da Sinner con il punteggio di 6-4 in 42 minuti. Jannik ha piazzato il break decisivo nel settimo gioco. Nel terzo set l’italiano fa subito due break e chiude con un parziale di 6-2. In totale la partita è durata un'ora e 49 minuti.

Sinner: "Sto molto bene nel corpo e nella mente"

"Mi sento davvero bene, sto molto bene di mente e nel corpo: è il modo migliore per cominciare la stagione, e in un torneo così importante per me", ha detto a caldo Sinner. "Oggi ho risposto e servito molto bene. So che lui ha avuto tante operazioni, sono contento di rivederlo al meglio qui: ringrazio il pubblico, da australiani siete stati molto onesti nel tifo". Sinner ha parlato anche della variazioni nel suo gioco: "Sono a buon punto ma devo sempre migliorare: ad esempio la smorzata di rovescio spesso non arriva ancora a rete: chiederò aiuto al ragazzo che mi ha battuto nel Million Dollar 1 Point Slam". Infine il prossimo avversario, Spizzirri: "L'ho seguito un po' l'anno scorso e l'ho visto nel suo incontro di oggi: è un giocatore molto aggressivo, ma non ci ho mai giocato contro e non lo conosco cosi' bene: ora lo studierò".

I precedenti

Il match si è giocato sul campo della Rod Laver Arena. L'australiano Duckworth era reduce da una battaglia di cinque set vinta contro Dino Prizmic. Non ha mai superato il secondo turno nello Slam di casa e non ci è riuscito nemmeno questa volta. I precedenti complessivi fino a oggi erano tre, con Sinner avanti 2-1. Duckworth aveva battuto Sinner in passato, all'Open del Canada nel 2021. L'ultimo confronto prima di oggi risaliva ai quarti del torneo di Sofia del 2021, vinto poi dall'italiano. L’altoatesino ha allungato a 16 la striscia di vittorie consecutive a Melbourne Park. All’Australian Open 2026 l'obiettivo dichiarato è quello di eguagliare Novak Djokovic, unico nella storia recente ad aver vinto tre titoli consecutivi a Melbourne (ci è riuscito in due diverse occasioni).