In una giornata di caldo estremo, che ha costretto gli organizzatori del torneo a sospendere il gioco sui campi dell'Australian Open e ha brevemente fermato la partita di Jannik Sinner, per consentire la chiusura del tetto del campo, l’altoatesino soffrendo si è imposto sullo statunitense Eliot Spizzirri in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4), soffrendo parecchio, anche contro i crampi. Vola così agli ottavi e come lui anche gli altri due italiani in campo oggi. Luciano Darderi ha vinto al termine di 4 set tiratissimi (7-6 3-6 6-3 6-4) contro il russo Karen Khachanov, conquistando per la prima volta gli ottavi all'Australian Open. Al prossimo turno sarà derby italiano con Sinner. È stata una vera vera maratona quella di Lorenzo Musetti che ha avuto la meglio contro il ceco Tomas Machac in 5 set (5-7 6-4 6-2 5-7 6-2).

