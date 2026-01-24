Offerte Sky
Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Avanti anche Musetti e Darderi

Sport

Il n.2 del ranking mondiale è agli ottavi degli Australian Open: dopo quasi quattro ore di lotta con i crampi e il caldo l'altoatesino ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Ora sfiderà Luciano Darderi. Il caldo estremo australiano ha causato la sospensione del gioco sui campi dell'Australian Open e ha brevemente fermato la partita di Sinner per consentire la chiusura del tetto del campo

In una giornata di caldo estremo, che ha costretto gli organizzatori del torneo a sospendere il gioco sui campi dell'Australian Open e ha brevemente fermato la partita di Jannik Sinner, per consentire la chiusura del tetto del campo, l’altoatesino soffrendo si è imposto sullo statunitense Eliot Spizzirri in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4), soffrendo parecchio, anche contro i crampi. Vola così agli ottavi e come lui anche gli altri due italiani in campo oggi. Luciano Darderi ha vinto al termine di 4 set tiratissimi (7-6 3-6 6-3 6-4) contro il russo Karen Khachanov, conquistando per la prima volta gli ottavi all'Australian Open. Al prossimo turno sarà derby italiano con Sinner. È stata una vera vera maratona quella di Lorenzo Musetti che ha avuto la meglio contro il ceco Tomas Machac in 5 set (5-7 6-4 6-2 5-7 6-2).

Il caldo estremo australiano sta condizionando il gioco sui campi dell'Australian Open. Giocatori, spettatori e funzionari hanno affrontato il settimo giorno al Melbourne Park con temperature fino a 40 gradi. 

sinner
Sinner chiede l'intervento del fisioterapista
epa12676393 Lorenzo Musetti of Italy celebrates winning the Men s 3rd round match against Tomas Machac of the Czech Republic on day 7 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 24 January 2026. EPA/ROB PREZIOSO AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Musetti
epa12676344 Luciano Darderi of Italy celebrates winning the Men's 3rd round match against Karen Khachanov of Russia on day 7 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 24 January 2026. EPA/ROB PREZIOSO AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Darderi

