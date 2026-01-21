Australian Open 2026, in campo Jasmine Paolini. Avanza Alcaraz

Jasmine Paolini è l'unica italiana a scendere in campo nel singolare in questa quarta giornata: gioca contro la polacca Magdalena Frech. Tanti anche i big stranieri impegnati oggi: Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff hanno staccato il pass per il terzo turno, mentre i match di Alexander Zverev e del padrone di casa Alex De Minaur sono in corso. Nel doppio maschile, Luciano Darderi e Cristian Garin sono stati eliminati al primo turno

A Melbourne è iniziato il secondo turno degli Australian Open 2026. Jasmine Paolini è l'unica italiana a scendere in campo nel singolare in questa quarta giornata: la sua partita è contro la polacca Magdalena Frech. Tanti anche i big stranieri impegnati oggi: Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff hanno staccato il pass per il terzo turno, mentre i match di Alexander Zverev e del padrone di casa Alex De Minaur sono in corso. Nel doppio maschile, Luciano Darderi e Cristian Garin sono stati eliminati al primo turno da Austin Krajicek e Nikola Mektic: 4-6, 7-6, 3-6 il punteggio. Nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22 continua il secondo turno del singolare: tra gli azzurri torneranno in campo Jannik Sinner, che ha vinto sia nel 2024 sia nel 2025, contro l'australiano James Duckworth; Lorenzo Musetti nel derby con Lorenzo Sonego; Francesco Maestrelli contro Novak Djokovic; Darderi contro Sebastian Baez.