Australian Open 2026, in campo Jasmine Paolini. Avanza Alcaraz

Sport
©Ansa

Jasmine Paolini è l'unica italiana a scendere in campo nel singolare in questa quarta giornata: gioca contro la polacca Magdalena Frech. Tanti anche i big stranieri impegnati oggi: Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff hanno staccato il pass per il terzo turno, mentre i match di Alexander Zverev e del padrone di casa Alex De Minaur sono in corso. Nel doppio maschile, Luciano Darderi e Cristian Garin sono stati eliminati al primo turno

A Melbourne è iniziato il secondo turno degli Australian Open 2026. Jasmine Paolini è l'unica italiana a scendere in campo nel singolare in questa quarta giornata: la sua partita è contro la polacca Magdalena Frech. Tanti anche i big stranieri impegnati oggi: Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff hanno staccato il pass per il terzo turno, mentre i match di Alexander Zverev e del padrone di casa Alex De Minaur sono in corso. Nel doppio maschile, Luciano Darderi e Cristian Garin sono stati eliminati al primo turno da Austin Krajicek e Nikola Mektic: 4-6, 7-6, 3-6 il punteggio. Nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22 continua il secondo turno del singolare: tra gli azzurri torneranno in campo Jannik Sinner, che ha vinto sia nel 2024 sia nel 2025, contro l'australiano James Duckworth; Lorenzo Musetti nel derby con Lorenzo Sonego; Francesco Maestrelli contro Novak Djokovic; Darderi contro Sebastian Baez.

Gli altri big in campo

Guardando al di là degli italiani, tanti i big in campo in questa quarta giornata. Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, ha conquistato il terzo turno battendo in tre set il tedesco Yannick Hanfmann: 7-6, 6-3, 6-2 il punteggio, in un'ora e 16 minuti di gioco. Ha avuto bisogno di quattro set, invece, Daniil Medvedev: testa di serie numero 11, è approdato al terzo turno dopo aver superato 6-7, 6-3, 6-4, 6-2 il qualificato francese Quentin Halys. Nel tabellone femminile, Coco Gauff ha battuto Olga Danilovic (6-2, 6-2) e Aryna Sabalenka, numero 1 Wta, ha superato la cinese Bai Zhuoxuan (6-3, 6-1).

