È in corso la sfida tra Italia e Belgio valida per i quarti di finale dei Mondiali maschili 2025 di volley. Gli Azzurri sono reduci dalla vittoria contro l'Argentina agli ottavi di finale e ora sognano di conquistare un posto in semifinale: la vincente di oggi se la vedrà con una tra Polonia e Turchia (SEGUI LA PARTITA LIVE SU SKY SPORT).
Il precedente
La Nazionale di Ferdinando De Giorgi ha già affrontato i belgi (perdendo 3-2 al tie-break) nella fase a gironi. L’obiettivo è dimenticare quella sconfitta e alzare il livello, ha detto il ct dell’Italvolley. "L'approccio giusto è pensare a questa partita non come a una rivincita - le parole del tecnico azzurro; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello. Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora".
