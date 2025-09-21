Mondiali di volley maschile, Italia-Argentina 3-0: il risultato

L'Italia di De Giorgi ha superato per 3-0 (con i parziali di 25-23, 25-20 e 25-22) l'Argentina e vola, nei mondiali di volley maschili a Manila, ai quarti di finale ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ). Gli azzurri ora dovranno scontrarsi o con il Belgio o con la Finlandia.

La cronaca della partita

Il primo set è stato molto combattuto, ma gli azzurri, con il muro e gli attacchi di Michieletto, si sono imposti per 25-23. Nel secondo parziale, gli azzurri hanno comandato praticamente sempre e hanno vinto 25-20. Nel terzo set, piccolo calo d'attenzione per l'Italia che va sotto nel punteggio ma che poi recupera e si impone nel finale.