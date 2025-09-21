Mondiali di volley maschile, Italia-Argentina 3-0: il risultato

Gli azzurri di De Giorgi si impongono sugli argentini e volano ai quarti di finale a Manila
L'Italia di De Giorgi ha superato per 3-0 (con i parziali di 25-23, 25-20 e 25-22) l'Argentina e vola, nei mondiali di volley maschili a Manila, ai quarti di finale (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Gli azzurri ora dovranno scontrarsi o con il Belgio o con la Finlandia.
La cronaca della partita
Il primo set è stato molto combattuto, ma gli azzurri, con il muro e gli attacchi di Michieletto, si sono imposti per 25-23. Nel secondo parziale, gli azzurri hanno comandato praticamente sempre e hanno vinto 25-20. Nel terzo set, piccolo calo d'attenzione per l'Italia che va sotto nel punteggio ma che poi recupera e si impone nel finale.
