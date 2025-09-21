Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali di volley maschile, Italia-Argentina 3-0: il risultato

Sport
FOTO D'ARCHIVIO GETTY

Gli azzurri di De Giorgi si impongono sugli argentini e volano ai quarti di finale a Manila

ascolta articolo

L'Italia di De Giorgi ha superato per 3-0 (con i parziali di 25-23, 25-20 e 25-22) l'Argentina e vola, nei mondiali di volley maschili a Manila, ai quarti di finale (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Gli azzurri ora dovranno scontrarsi o con il Belgio o con la Finlandia.

La cronaca della partita

Il primo set è stato molto combattuto, ma gli azzurri, con il muro e gli attacchi di Michieletto, si sono imposti per 25-23. Nel secondo parziale, gli azzurri hanno comandato praticamente sempre e hanno vinto 25-20. Nel terzo set, piccolo calo d'attenzione per l'Italia che va sotto nel punteggio ma che poi recupera e si impone nel finale.

epa10178803 Italy's head coach Ferdinando De Giorgi reacts during the FIVB Volleyball Men's World Championship final match between Poland and Italy at the Spodek Arena in Katowice, southern Poland, 11 September 2022. EPA/Lukasz Gagulski POLAND OUT

Approfondimento

Mondiali di volley maschile 2025, partite e avversarie dell'Italia
FOTOGALLERY

1/10
Sport

Pallavolo, le azzurre a Malpensa dopo il trionfo al Mondiale. FOTO

La nazionale femminile italiana è arrivata a Milano con la coppa, accolta da una folla di tifosi pronti a far sentire il loro affetto e a festeggiare le neo campionesse del mondo e il loro tecnico Julio Velasco

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Mondiali di volley maschile, Italia-Argentina 3-0: il risultato

Sport

Gli azzurri di De Giorgi si impongono sugli argentini e volano ai quarti di finale a Manila

Mondiali di ciclismo in Ruanda, calendario, percorso e partecipanti

Sport

Si disputeranno per la prima volta in Africa i Mondiali di ciclismo: l’edizione del 2025 in...

epa11632414 Tadej Pogacar of Slovenia celebrates winning the Men Elite Road Race at the 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships in Zurich, Switzerland, 29 September 2024. EPA/TIL BUERGY

Serie A: Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juve 1-1, Udinese-Milan 0-3. VIDEO

Sport

Ieri ha aperto la quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 Lecce-Cagliari, terminata 1-2...

Serie A

F1, qualifiche Gp Azerbaijan: pole Verstappen. Male le Ferrari. VIDEO

Sport

Qualifiche piene di colpi di scena per il Gran Premio di Azerbaijan, 17esima tappa del mondiale...

epaselect epa12392026 Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands steers his car during the third practice session for the Formula One Azerbaijan Grand Prix in Baku, Azerbaijan, 20 September 2025. The 2025 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix is held at the Baku City Circuit on 21 September. EPA/ALI HAIDER

Mondiali atletica a Tokyo, Battocletti medaglia di bronzo nei 5.000

Sport

Dopo il ritiro di Antonella Palmisano durante la 20 km di marcia, si torna a gareggiare in due...

Sport: I più letti