Mondiali di volley maschile 2025, partite e avversarie dell'Italia

Le 64 partite del Mondiale si giocheranno nelle Filippine in due palazzetti. Il primo è la Smart Araneta Coliseum nella città di Quezon City: soprannominata "the Big Dome", è nota per la sua grande cupola e può ospitare circa 15 mila spettatori. L’altro palazzetto è la SM Mall of Asia Arena: inaugurato nel 2012 e situato all'interno del complesso commerciale SM Mall of Asia, in Pasay, è dotato anch’esso di una capienza di 15 mila posti per eventi sportivi