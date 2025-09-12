Mondiali di volley maschile 2025, partite e avversarie dell'Italia

Introduzione
Si apre oggi con la sfida tra i padroni di casa delle Filippine e la Tunisia il Mondiale di Volley maschile. L’Italvolley, campione del mondo in carica, è chiamata a difendere il titolo a cominciare dalla prima sfida, in programma contro l’Algeria alle ore 15.30 del 14 settembre.
Quello che devi sapere
Gli avversari
Nel girone F l’Italia affronterà l’Algeria, il Belgio e l’Ucraina. Se con le due nazionali europee ci sono precedenti (nelle ultime 10 partite 7 vittorie dell’Italia contro i belgi, mentre gli unici due confronti con gli ucraini hanno visto sempre prevalere gli azzurri), è invece un inedito assoluto il confronto con l’Algeria, almeno a questi livelli. L’unico precedente a livello di pallavolo maschile risale ai Giochi del Mediterraneo del 2013, quando la selezione africana batté per 3 set a 2 gli azzurri
Il calendario
- Italia – Algeria (domenica 14 settembre, ore 15:30)
- Italia – Belgio (martedì 16 settembre ore 15:30)
- Italia – Ucraina (giovedì 18 settembre ore 15:30)
Dove si potranno vedere i match
Le partite dei Campionati del mondo 2025 di pallavolo maschile sono trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV
I convocati
Gli atleti convocati dal ct De Giorgi sono i seguenti:
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
- Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti
- Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.
- Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò
- Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace
Gli altri gironi
Ecco le composizioni degli altri gironi:
- Girone A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia
- Girone B: Polonia, Paesi Bassi, Qatar, Romania
- Girone C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud
- Girone D: USA, Cuba, Portogallo, Colombia
- Girone E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile
- Girone G: Giappone, Canada, Turchia, Libia
- Girone H: Brasile, Serbia, Repubblica Ceca, Cina
Lo svolgimento del torneo
Il Mondiale del 2025, il primo che si terrà secondo la nuova scadenza biennale, prevede una fase a gironi dal 12 al 19 settembre, con il passaggio del turno delle prime due squadre nazionali in ciascuno degli otto raggruppamenti. Dopo un giorno di riposo, la fase a eliminazione diretta inizierà il 20 settembre con gli ottavi di finale, che dureranno fino al 23 settembre, con due partite al giorno. Il 24 settembre si disputeranno due quarti di finale e il 25 settembre altri due. Dopo un altro giorno di riposo, sarà il momento di entrare in zona medaglie con le due semifinali fissate per il 27 settembre e gli incontri per il bronzo e per l'oro che chiuderanno la rassegna iridata nella giornata del 28 settembre
Le avversarie per il titolo
- Polonia – La nazionale polacca, attuale campione continentale, è l’unica ad occupare una posizione più alta dell’Italia nella classifica mondiale. Dopo l’argento conquistato nel 2022, quando cedettero soltanto nell’ultimo atto contro gli azzurri, e quello raccolto già nel 2004 alle Olimpiadi dietro la Francia, i biancorossi promettono di contendere il titolo mondiale fino alla fine;
- Francia – Forti del trionfo olimpico e con un quarto posto nel ranking, i transalpini sono tra le squadre candidate a salire sul gradino più alto del podio;
- Stati Uniti – La selezione a stelle e strisce, sesta nella graduatoria mondiale, resta una presenza costante nelle sfide di vertice. Per la nazionale del ct De Giorgi un avversario piuttosto conosciuto, vista la sconfitta proprio contro di loro per una medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi;
- Brasile – I verdeoro arrivano da una serie di terzi posti, ottenuti sia all’ultimo Mondiale che nella più recente World League, oltre che nel ranking internazionale. Una nazionale che promette di gareggiare questa volta per il gradino più alto del podio
Gli impianti
Le 64 partite del Mondiale si giocheranno nelle Filippine in due palazzetti. Il primo è la Smart Araneta Coliseum nella città di Quezon City: soprannominata "the Big Dome", è nota per la sua grande cupola e può ospitare circa 15 mila spettatori. L’altro palazzetto è la SM Mall of Asia Arena: inaugurato nel 2012 e situato all'interno del complesso commerciale SM Mall of Asia, in Pasay, è dotato anch’esso di una capienza di 15 mila posti per eventi sportivi
Il palmares
- URSS/ Russia – 6 vittorie (1949; 1952; 1960; 1962; 1978; 1982)
- Italia – 4 vittorie (1990; 1994; 1998; 2022)
- Polonia – 3 vittorie (1974; 2014; 2018)
- Brasile – 3 vittorie (2002; 2006; 2010)
- Cecoslovacchia – 2 vittorie (1956; 1966)
- Stati Uniti – 1 vittoria (1986)
- Germania – 1 vittoria (1970)
