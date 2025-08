Atlete incinte e licenziate. Cogliandro: “Voglio essere l’ultima”

Ha 29 anni e da 10 gioca in seria A di pallavolo. Ha denunciato di aver subito un trattamento ingiusto dalla sua società, che avrebbe fatto pressioni per allontanarla ben prima della scadenza del suo contratto, finendo per negarle anche diversi mesi di stipendio. Domani c'è la Camera di conciliazione, ma al di là dell'episodio specifico il suo caso fa luce sui pericoli del sessismo nello sport, come spiegano anche Luisa Rizzitelli di Assist - Associazione nazionale atlete, e Marialaura Scatena, giornalista sportiva