Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Pompidou, il centro parigino chiude per 5 anni e si fa "costellazione"

Veronica Gennari

Veronica Gennari

©Getty

Fino al 2030 museo di arte moderna e contemporanea della capitale francese chiude i battenti per attraversare un lungo periodo di restauro e rinnovo. Mentre le sue porte resteranno chiuse, i visitatori potranno continuare ad apprezzare il suo patrimonio “disperso” in Francia ed Europa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ