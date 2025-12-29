Wrapped 2025, il meglio (si fa per dire) dell’anno

A fine anno ormai ci wrappano tutto. Quello che abbiamo visto, sentito, cercato, provato anche. Wrappare, per chi non chilla con i neologismi genZ, sta per impacchettare, confezionare, ma anche tirare le somme, insomma guardarsi un attimo indietro, fare un bilancio. E allora facciamo che tutto il 2025 sia il nostro Spotify e proviamo a wrapparlo per vedere cosa c’era dentro