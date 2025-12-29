Palombo: “Il patriarcato? Danneggia tutti, anche gli uomini”

Secondo Francesca Santamaria Palombo, psicoterapeuta e divulgatrice sui social, la "cultura del patriarcato danneggia tutti, anche chi mette in atto comportamenti sessisti e misogini". Per l'esperta, la discriminazione di genere è un "fenomeno a cui assistiamo ogni giorno nei contesti più disparati" e produce effetti dal punto di vista psicologico come "ansia, paura di mettersi in gioco, fatica a riconoscere il proprio valore e problemi di autostima"