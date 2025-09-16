Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali di volley, sconfitta per l'Italia: il Belgio vince 3-2

Sport
©Ansa

Per gli azzurri di De Giorgi fatale il tie-break. Il prossimo appuntamento per l'Italia sarà contro l'Ucraina. Il match è in programma giovedì 18 settembre alle ore 15.30

ascolta articolo

Dopo il netto e convincente successo all'esordio contro l'Algeria, arriva la prima sconfitta per l'Italia ai mondiali di pallavolo maschile in corso nelle Filippine. Gli azzurri, infatti, hanno perso al tie-break contro il Belgio con questo punteggio: 25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13. Ora, per avvicinarsi al passaggio del girone di qualificazione, l'Italia guidata da Ferdinando De Giorgi dovrà affrontare e superare l'Ucraina. Il match è in programma giovedì 18 settembre alle ore 15.30.

FOTOGALLERY

1/10
Sport

Pallavolo, le azzurre a Malpensa dopo il trionfo al Mondiale. FOTO

La nazionale femminile italiana è arrivata a Milano con la coppa, accolta da una folla di tifosi pronti a far sentire il loro affetto e a festeggiare le neo campionesse del mondo e il loro tecnico Julio Velasco

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Mondiali di volley, sconfitta per l'Italia: il Belgio vince 3-2

Sport

Per gli azzurri di De Giorgi fatale il tie-break. Il prossimo appuntamento per l'Italia sarà...

Samuel Umtiti, il calciatore ex Lecce e Barcellona si ritira a 31 anni

Sport

Cresciuto nel vivaio del Lione, è stato campione del mondo con la Francia nel 2018. "Ho dato...

Chi era Matteo Franzoso, promessa azzurra dello sci alpino

Sport

Avrebbe compiuto 26 anni oggi. Grande sportivo, sempre sorridente e gentile, era arrivato in Cile...

10 foto

Serie A, Verona-Cremonese 0-0 e Como-Genoa 1-1. HIGHLIGHTS

Sport

La 3^ giornata di campionato si è chiusa con le ultime due partite. Match senza reti al...

Serie A

Sci, Matteo Franzoso morto in Cile dopo due giorni di coma

Sport

Il 25enne atleta azzurro, portacolori delle Fiamme Gialle, era caduto sabato durante un...

Sport: I più letti