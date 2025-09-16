Mondiali di volley, sconfitta per l'Italia: il Belgio vince 3-2

Per gli azzurri di De Giorgi fatale il tie-break. Il prossimo appuntamento per l'Italia sarà contro l'Ucraina. Il match è in programma giovedì 18 settembre alle ore 15.30

Dopo il netto e convincente successo all'esordio contro l'Algeria, arriva la prima sconfitta per l'Italia ai mondiali di pallavolo maschile in corso nelle Filippine. Gli azzurri, infatti, hanno perso al tie-break contro il Belgio con questo punteggio: 25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13. Ora, per avvicinarsi al passaggio del girone di qualificazione, l'Italia guidata da Ferdinando De Giorgi dovrà affrontare e superare l'Ucraina. Il match è in programma giovedì 18 settembre alle ore 15.30.