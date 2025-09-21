Mondiali di ciclismo in Ruanda, calendario, percorso e partecipanti

Nella graduatoria individuale spiccano cinque leggende che hanno conquistato il titolo per tre volte: Alfredo Binda, gloria azzurra, lo spagnolo Óscar Freire, i belgi Rik Van Steenbergen ed Eddy Merckx, e lo slovacco Peter Sagan, unico ad aver infilato il tris in tre edizioni consecutive. Un gradino più sotto, con due affermazioni mondiali, troviamo altri campioni entrati nella storia: Greg LeMond, Rik Van Looy, Paolo Bettini, Freddy Maertens, Gianni Bugno, Georges Ronsse, Alberic Schotte e, in epoca recente, Julian Alaphilippe. In anni recenti, la casacca del vincitore è andata sulle spalle di veri e propri simboli di questo sport, come Valverde (2018), Evenepoel (2022), Van der Poel (2023) e Tadej Pogačar (2024), con quest’ultimo che ha aggiunto l’affermazione mondiale dopo aver fatto l’accoppiata Giro-Tour e aver vinto la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia