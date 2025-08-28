Ciclismo, incidente in allenamento per Froome: pneumotorace e fratture

Il quattro volte vincitore del Tour de France si stava allenando sulle strade della Costa Azzurra. Secondo quanto scrivono i media francesi, il britannico è caduto nei pressi di Saint-Raphaël ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone. Il quarantenne britannico non ha riportato traumi cranici e le sue condizioni sono stabili

Incidente stradale per Chris Froome: il ciclista britannico è caduto ieri mentre si stava allenando nei pressi di Saint-Raphaël, in Francia, ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone. Secondo alcune ricostruzioni Froome sarebbe stato investito da un auto, ma nel comunicato sul suo profilo Instagram si parla di 'training crash' senza coinvolgimenti di altri corridori o veicoli: Froome è rimasto gravemente ferito ma è sempre stato cosciente, non ha riportato traumi cranici e le sue condizioni sono stabili. Gli esami hanno rilevato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e la frattura delle vertebre lombari.