F1, qualifiche Gp Azerbaijan: pole Verstappen. Male le Ferrari. VIDEO

Formula 1, qualifiche Gp Azerbaijan: a Baku pole a Verstappen. Male le Ferrari. VIDEO

Sport
©Ansa

Qualifiche piene di colpi di scena per il Gran Premio di Azerbaijan, 17esima tappa del mondiale di Formula 1. Max Verstappen, su Red Bull, conquista la pole. Il ferrarista Charles Leclerc partirà dalla decima posizione, dopo che è andato a muro nel Q3. Il compagno di scuderia Lewis Hamilton, invece, è stato eliminato in Q2 e scatterà dal dodicesimo posto. Diversi incidenti e bandiere rosse

ascolta articolo

Qualifiche ricche di colpi di scena - con incidenti, bandiere rosse (sei, un record), interruzioni ed esclusioni celebri - per il Gran Premio di Azerbaijan, 17esima tappa del mondiale di Formula 1. Alla fine a conquistare la pole position sul circuito di Baku è stato Max Verstappen. Al fianco della sua Red Bull, in prima fila, partirà la Williams di Carlos Sainz. Male le Ferrari: Charles Leclerc partirà dalla decima posizione, Lewis Hamilton dalla dodicesima. Il Gp di di Azerbaijan è in programma domenica alle 13, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

La pole di Verstappen e la griglia di partenza

Per Verstappen è la 46esima pole in carriera, la sesta quest'anno. Accanto a lui partirà Carlos Sainz sulla Williams. In seconda fila ci sono Liam Lawson (Racing Bulls) e Kimi Antonelli (Mercedes). Quinto posto per George Russell su Mercedes, sesto per Yuki Tsunoda su Red Bull Racing. Settimo tempo per la McLaren di Lando Norris, che ha approfittato solo in parte dell'incidente in cui è incappato il compagno di team Oscar Piastri, nono sulla griglia. Ottavo Isack Hadjar su Racing Bulls. Sabato da dimenticare per le Ferrari: Leclerc partirà decimo, Hamilton dodicesimo (dopo Fernando Alonso, undicesimo sulla sua Aston Martin).

Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands steers his car during the Formula One Grand Prix of Italy, in Monza, Italy, 7 September 2025. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Male le Ferrari

Male le Ferrari. Dopo l'illusione delle libere di venerdì, dove le monoposto rosse erano state le più veloci, oggi le Ferrari sono tornate coi piedi per terra. Lewis Hamilton è stato eliminato a sorpresa nella Q2 e partirà dal dodicesimo posto: ieri, sulla pista di Baku, aveva fatto segnare il miglior tempo delle prove libere. Charles Leclerc ha partecipato alla Q3 ma, sotto la pioggia, nel suo primo giro di lancio è finito contro un muro e ha distrutto la sua vettura. Il monegasco partirà dalla decima posizione. Qualifica per la pole chiusa in anticipo anche per Oscar Piastri: con la pista di Baku resa scivolosa dalla pioggia, anche il leader del Mondiale piloti con la McLaren ha perso il controllo della sua monoposto finendo contro le barriere. Incidenti anche per Bearman, Albon, Hulkenberg e Colapinto.

