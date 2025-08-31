F1, Gp Olanda: Piastri vince davanti a Verstappen

Piastri: "Mi sono sempre sentito in controllo"

"Ho controllato la gara quando era necessario, mi sono sempre sentito in controllo. Ho sfruttato la velocità quando era necessario", ha commentato Piastri al termine della gara. "E' stata una gara particolare e diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Sono contento di tutto il lavoro che ho fatto per migliorare. All'inizio del weekend sembrava complicato, ma poi sono riuscito a mettere tutto insieme", ha aggiunto il pilota australiano. "Sono contento del passo che avevo oggi. Ci sono state alcune safety car che hanno messo un po' di pepe, ma siamo riusciti a gestire tutto", ha sottolineando, ringraziando "tutto il team che mi ha aiutato". Poi ha concluso: "Ripartire dal vertice è molto positivo, ma la strada è ancora lunga".

Hadjar: "Sensazione surreale"

"E' una sensazione surreale". Così il francese della Racing Bulls Isack Hadjar commenta il suo primo podio in formula uno grazie al terzo posto conquistato oggi. "La cosa sorprendente per me è stata mantenere il quarto posto, poi abbiamo sfruttato il problema di Lando Norris", ha aggiunto. "Io non ho commesso nessun errore, la macchina è stata perfetta per tutta la durata del weekend, sono contento per me stesso e soprattutto per i ragazzi. Il podio? E' sempre stato il mio obiettivo fin dai miei primi passi in F1. Questo è solo il primo passo, è solo il primo podio, spero davvero di poterne conquistare tanti altri in futuro", ha ribadito.