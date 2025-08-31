Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Gp Olanda: Piastri vince davanti a Verstappen e Hadjar. Male le Ferrari

Sport
©Ansa

L'australiano ha preceduto al traguardo l'olandese della Red Bull e la Racing Bulls di Isack Hadjar. A sei giri dal termine della gara Lando Norris si è ritirato per un problema alla sua monoposto. Male infine le Ferrari: Hamilton a muro, Leclerc investito da Antonelli

ascolta articolo

Oscar Piastri su McLaren ha vinto il gran premio d'Olanda di Formula 1 (GLI HIGHLIGHTS). L'australiano ha preceduto al traguardo l'olandese della Red Bull, Max Verstappen e la Racing Bulls di Isack Hadjar. A sei giri dal termine della gara a Zandvoort invece, Lando Norris, secondo alle spalle del compagno di squadra Piastri, si è ritirato per un problema alla sua monoposto. Giornata da dimenticare infine per le Ferrari: prima Hamilton va a muro, poi Leclerc viene investito da Antonelli.  

Piastri: "Mi sono sempre sentito in controllo"

"Ho controllato la gara quando era necessario, mi sono sempre sentito in controllo. Ho sfruttato la velocità quando era necessario", ha commentato Piastri al termine della gara. "E' stata una gara particolare e diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Sono contento di tutto il lavoro che ho fatto per migliorare. All'inizio del weekend sembrava complicato, ma poi sono riuscito a mettere tutto insieme", ha aggiunto il pilota australiano. "Sono contento del passo che avevo oggi. Ci sono state alcune safety car che hanno messo un po' di pepe, ma siamo riusciti a gestire tutto", ha sottolineando, ringraziando "tutto il team che mi ha aiutato". Poi ha concluso: "Ripartire dal vertice è molto positivo, ma la strada è ancora lunga".

Hadjar: "Sensazione surreale"

"E' una sensazione surreale". Così il francese della Racing Bulls Isack Hadjar commenta il suo primo podio in formula uno grazie al terzo posto conquistato oggi. "La cosa sorprendente per me è stata mantenere il quarto posto, poi abbiamo sfruttato il problema di Lando Norris", ha aggiunto. "Io non ho commesso nessun errore, la macchina è stata perfetta per tutta la durata del weekend, sono contento per me stesso e soprattutto per i ragazzi. Il podio? E' sempre stato il mio obiettivo fin dai miei primi passi in F1. Questo è solo il primo passo, è solo il primo podio, spero davvero di poterne conquistare tanti altri in futuro", ha ribadito.

ZANDVOORT, NETHERLANDS - AUGUST 30: Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Netherlands at Circuit Zandvoort on August 30, 2025 in Zandvoort, Netherlands. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Leggi anche

F1, qualifiche Gp Olanda: a Zandvoort pole di Piastri, poi Norris
FOTOGALLERY

©Getty

Formula 1
1/11
Sport

F1 2025, svelate le livree. La Ferrari di Leclerc ed Hamilton. FOTO

Alla O2 Arena di Londra l’evento di presentazione delle livree delle monoposto che parteciperanno al prossimo mondiale di Formula 1. Presenti, oltre agli alfieri della Rossa, anche il team principal Frederic Vasseur. Quest’anno in griglia ci sarà anche l’italiano Kimi Antonelli: “Non ho completamente realizzato cosa sta accadendo ma penso che dopo questa serata, mi renderò conto di tutto”

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

F1, Gp Olanda: Piastri vince davanti a Verstappen

Sport

L'australiano ha preceduto al traguardo l'olandese della Red Bull e la Racing Bulls di Isack...

Us Open, oggi in campo Paolini-Errani nel doppio femminile

Sport

Sul cemento di Flushing Meadows, le azzurre, teste di serie numero 2, sfidano al secondo turno le...

Serie A, 2^ giornata. Napoli-Cagliari 1-0, Pisa-Roma 0-1. VIDEO

Sport

Nel sabato della seconda giornata di campionato vittoria dei padroni di casa al Dall'Ara sul Como...

Us Open, Sinner agli ottavi. Battuto Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3, 6-3

Sport

Il campione in carica e numero 1 al mondo, sul cemento di Flushing Meadows, ha sconfitto il...

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 30: Jannik Sinner of Italy reacts while playing against Denis Shapovalov of Canada during their Men's Singles Third Round match on Day Seven of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 30, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

F1, qualifiche Gp Olanda: a Zandvoort pole di Piastri, poi Norris

Sport

Oscar Piastri ha conquistato la pole position del Gp dei Paesi Bassi, 15esima gara del Mondiale...

ZANDVOORT, NETHERLANDS - AUGUST 30: Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Netherlands at Circuit Zandvoort on August 30, 2025 in Zandvoort, Netherlands. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Sport: I più letti