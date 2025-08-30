F1, qualifiche Gp Olanda: a Zandvoort pole di Piastri, poi Norris

Oscar Piastri ha conquistato la pole position del Gp dei Paesi Bassi, 15esima gara del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren ha chiuso le qualifiche sul circuito di Zandvoort davanti al compagno di squadra Lando Norris e a Max Verstappen su Red Bull. Quarta la Racing Bulls di Isack Hadjar, poi la Mercedes di George Russell e soltanto sesta e settima le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ottavo tempo per l'altra Racing Bulls di Liam Lawson e, infine, nono e decimo tempo per la Williams di Carlos Sainz e per l'Aston Martin di Fernando Alonso. Il Gran Premio è in programma domani, domenica 31 agosto, in diretta dalle 15 su Sky e in streaming su NOW.