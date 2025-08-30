F1, qualifiche Gp Olanda: a Zandvoort pole di Piastri, poi Norris

Oscar Piastri ha conquistato la pole position del Gp dei Paesi Bassi, 15esima gara del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren ha chiuso le qualifiche sul circuito di Zandvoort davanti al compagno di squadra Norris e a Verstappen
Oscar Piastri ha conquistato la pole position del Gp dei Paesi Bassi, 15esima gara del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren ha chiuso le qualifiche sul circuito di Zandvoort davanti al compagno di squadra Lando Norris e a Max Verstappen su Red Bull. Quarta la Racing Bulls di Isack Hadjar, poi la Mercedes di George Russell e soltanto sesta e settima le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ottavo tempo per l'altra Racing Bulls di Liam Lawson e, infine, nono e decimo tempo per la Williams di Carlos Sainz e per l'Aston Martin di Fernando Alonso. Il Gran Premio è in programma domani, domenica 31 agosto, in diretta dalle 15 su Sky e in streaming su NOW.
La griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio dei Paesi Bassi:
- Prima fila Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes), Lando Norris (Gbr/McLaren-Mercedes);
- Seconda fila Max Verstappen (Ned/Red Bull), Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls-Red Bull);
- Terza fila George Russell (Gbr/Mercedes), Charles Leclerc (Mon/Ferrari);
- Quarta fila Lewis Hamilton (Gbr/Ferrari), Liam Lawson (NzL/Racing Bulls-Red Bull);
- Quinta fila Carlos Sainz Jr (Sps/Williams-Mercedes), Fernando Alonso (Spa/ Aston Martin-Mercedes);
- Sesta fila Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes), Yuki Tsunoda (Jpn/Red Bull);
- Settima fila Gabriel Bortoleto (Bra/Sauber-Ferrari), Pierre Gasly (Fra/Alpine-Renault);
- Ottava fila Alexander Albon (Tha/Williams-Mercedes), Franco Colapinto (Arg/Alpine-Renault);
- Nona fila Nico Hülkenberg (Ger/Sauber-Ferrari), Esteban Ocon (FrA/Haas-Ferrari)
- Decima fila Oliver Bearman (Gbr/Haas-Ferrari), Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes)
