Topps celebra i 75 anni della Formula 1 con la “F1® Turbo Attax Diamond"

Per celebrare l’anniversario della Formula 1®, Topps lancia una collezione di carte che ripercorre le gesta dei grandi piloti, dai campioni del passato alle stelle emergenti. La “Turbo Attax Diamond Collection” è un tributo visivo e narrativo a 75 anni di sorpassi, rivalità e innovazione. Oltre 400 card, con focus su volti storici e promesse come Kimi Antonelli e Oliver Bearman, rendono questa collezione un viaggio nella storia della F1®.

Monza, cuore pulsante della collezione

Il lancio sarà celebrato durante il weekend del Formula 1® Pirelli Gran Premio d’Italia, dal 5 al 7 settembre. Nella Fanzone ufficiale di Monza, Topps allestirà un’area speciale per collezionisti e fan. In parallelo, due store – Funside a Monza e Hamleys a Milano – ospiteranno eventi, contest e attività dedicate. Acquistando le carte durante quella settimana si riceveranno due Jumbo Card in edizione limitata: una per Fernando Alonso, l’altra per Lewis Hamilton.