Formula 1, Gp Belgio: vince Piastri davanti a Norris. Terzo Leclerc

Quarto posto per Verstappen, in una gara segnata da un'insolita partenza con safety car dopo l'acquazzone che si è abbattuto sul circuito di Spa. Hamilton, partito dalle retrovie, termina settimo

Il leader del Mondiale Oscar Piastri vince anche il Gp del Belgio, sul circuito di Spa. L'australiano della McLaren ha preceduto il compagno di scuderia, Lando Norris, e il ferrarista Charles Leclerc, terzo. Quarto posto per Max Verstappen con la Red Bull. A punti sono andati anche George Russell, quinto con la Mercedes, e Alex Albon, sesto con la Williams. Settimo posto per Lewis Hamilton, con l'altra Ferrari, protagonista di una rimonta dopo essere partito dalle retrovie. E poi, all'ottavo posto, Liam Lawson (Racing Bulls), al nono Gabriel Bortoleto (Sauber), al decimo Pierre Gasly (Alpine). Sedicesimo posto per Kimi Antonelli, con la Mercedes, in un weekend non positivo per lui.

La partenza rinviata per pioggia

Il Gp del Belgio non è cominciato alle ore 15 come previsto: la partenza è stata infatti rinviata alle 16:20 a causa dell'acquazzone che si è abbattuto sul circuito di Spa. La pioggia intensa e l'asfalto bagnato hanno reso critica la visibilità, a tal punto che durante il giro di formazione è stata esposta la bandiera rossa, con l'interruzione della procedura di partenza sospesa. Le monoposto sono quindi tornate sulla corsia dei box, allineandosi dietro alla safety car. Alcuni piloti hanno criticato la scelta, come Norris e Verstappen che hanno chiesto il motivo della decisione: entrambi ritenevano che la pista fosse praticabile. Un successivo sopralluogo sulla pista ha consentito di dare il via libera per riavviare la procedura di partenza: i piloti hanno cominciato le operazioni di vestizione e sono risaliti in macchina.

Un inizio... insolito

Il Gp del Belgio è quindi partito alle 16.20, ma con una procedura diversa dal solito. Tutte le vetture sono state precedute dalla safety car, che ha compiuto qualche giro per valutare le condizioni della pista e asciugarla, per quanto possibile, nel corso dei passaggi. Dopo quattro tornate, la safety car è finalmente rientrata ai box e la gara vera e propria è cominciata senza partenza dalla griglia, con Norris scattato davanti a Piastri, che però lo ha superato quasi subito andando in testa.