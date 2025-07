Formula 1, Gp Silverstone: vince Norris davanti a Piastri e Hulkenberg

Nella dodicesima gara della stagione, fortemente condizionata dalla pioggia, arriva una doppietta McLaren. Terzo il tedesco della Sauber, al primo podio in carriera dopo 15 stagioni in Formula 1. Quarta la Ferrari di Lewis Hamilton

Dominio McLaren nel caotico GP di Gran Bretagna di F1 , vinto da Lando Norris davanti a Oscar Piastri. Terzo Niko Hulkenberg (Sauber), al primo podio in carriera dopo 15 stagioni in Formula 1. Quarta la Ferrari di Lewis Hamilton . Piastri era stato in testa per buona parte del GP, ma al 44esimo giro si è fermato al box e ha scontato 10 secondi di penalità per una irregolarità all'uscita di una delle numerose Safety Car. Una penalità costata la vittoria all'australiano, giunto secondo a quasi sette secondi dal compagno di scuderia. Al termine di una gara molto sofferta al volante della sua Red Bull, Max Verstappen è arrivato quinto. GP complicato anche per Charles Leclerc , 14esimo al traguardo.

Verstappen parte bene e tiene il comando in partenza, davanti a Piastri e Norris. Leclerc si ritrova indietro avendo scelto di partire dalla pit-lane dopo il cambio gomma al termine del giro di formazione. Lawson si ritira e si va in regime di Virtual Safety Car, poco dopo out anche Bortoleto. Quando si riparte, al giro 8 Piastri supera Verstappen. Inizia a piovere sulla pista e il campione del mondo fa un lungo che gli costa la posizione anche su Norris. Le vetture alla svelta si precipitano ai box per il cambio gomme. Per la pioggia intensa entra la Safety Car. La gara ricomincia al giro 18, Hamilton e Leclerc cercano di recuperare posizioni. Va a muro Hadjar e viene esposta bandiera gialla, è ancora Safety Car. In testa Piastri, poi Verstappen e Norris. Settimo Hamilton, dodicesimo Leclerc. La ripartenza è confusa, Piastri resta primo, Verstappen scivola al decimo posto. Ma il pilota McLaren finisce sotto investigazione per una irregolarità all’uscita della Safety. Gli vengono dati 10 secondi di penalità. Hamilton sale in quinta posizione sorpassando Russell e Gasly mentre Antonelli si ritira. La Ferrari di Hamilton supera anche Stroll e va all'inseguimento di Hulkenberg per il terzo posto. Una serie di pit stop rimescola le posizioni. In testa al GP si ritrova Norris che va a vincere la gara. Secondo Piastri, nonostante la penalità di 10 secondi, poi Hulkenberg. Quarto Hamilton, a cui ancora sfugge il primo podio da quando guida la Ferrari.

Come erano andate le qualifiche di ieri

Nella giornata di sabato, Max Verstappen ha conquistato la pole position a Silverstone: il campione del mondo ha preceduto con la sua Red Bull le due McLaren di Piastri e Norris. Poi Russell, davanti alle Ferrari di Hamilton (quinto) e Leclerc (sesto), entrambi protagonisti di errori all'ultima chicane. Settimo tempo per Kimi Antonelli che però in gara deve scontare una penalità in griglia per aver causato l'incidente con Verstappen in Austria. Il pilota italiano ha preceduto Oliver Bearman: anche per lui penalità di 10 posizioni per essere entrato ad alta velocità in pit-lane in regime di bandiera rossa durante le FP3.

Le prove libere

Già le prove libere avevano dato un assaggio di grande equilibrio: Leclerc, Piastri, Verstappen e Norris, i primi quattro, raccolti in 108 millesimi. E Verstappen che poi ha tirato fuori un giro monstre per prendersi la pole. Si tratta della 44esima pole position dell'olandese in F1 - la sua terza a Silverstone dopo il 2021 e il 2023.