F1, Gp Belgio: Verstappen vince gara sprint, Leclerc quarto. VIDEO

Max Verstappen, a bordo della Red Bull, ha vinto la gara sprint del Gran premio del Belgio di Formula 1. L'olandese, partito dalla prima fila, ha preceduto il poleman Oscar Piastri e l'altra McLaren di Lando Norris. Quarta al traguardo la Ferrari di Charles Leclerc. Questa di Spa è stata la terza Sprint Race della stagione. Oggi alle 16 ci sono le qualifiche per il Gran Premio del Belgio di domani, tredicesima prova della stagione 2025 del campionato mondiale di Formula 1.

La gara sprint a Spa

La Formula 1, dopo due settimane di pausa, ha riacceso i motori su uno dei circuiti più emozionanti della stagione, a Spa-Francorchamps: con i suoi 7.004 metri, è il tracciato più lungo del mondiale e uno dei più tecnici e veloci. Il Gran premio del Belgio quest'anno ha visto anche il ritorno della Sprint Race: il tracciato immerso nei boschi delle Ardenne, infatti, ha ospitato il terzo dei sei weekend con gara breve al sabato, su una distanza di 15 giri. Nella gara sprint di oggi, la McLaren di Oscar Piastri è scattata davanti a tutti. In prima fila anche Verstappen, poi Norris e Leclerc. Verstappen ha dominato la Sprint Race, superando poco dopo la partenza l'australiano leader del mondiale. Alle spalle di Leclerc si sono classificati Esteban Ocon (Haas), quinto, e Carlos Sainz (Williams), sesto. Poi, nell'ordine, Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber), Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls). Quindicesimo posto per Lewis Hamilton con la Ferrari, partito dalla 18esima piazzola, e 17esimo per Kimi Antonelli, che era in fondo alla griglia, entrambi dietro per errori commessi venerdì nelle qualifiche.