F1, terremoto in casa Red Bull: Chris Horner licenziato dopo 20 anni

Christian Horner non è più il team principal della Red Bull. Il dirigente è stato licenziato dopo 20 anni ai vertici della scuderia: britannico, 51 anni, Horner era a capo della scuderia austriaca sin dall'inizio della sua avventura in Formula 1, nel 2005. Sotto la sua gestione, la Red Bull ha conquistato 6 campionati costruttori e 7 titoli piloti. Al suo posto arriva Laurent Mekies che, da team principal della Racing Bulls, passerà a sostituire Horner anche come CEO nella scuderia anglo-austriaco. Il licenziamento di Horner arriva 17 mesi dopo il caso delle accuse di "comportamento inappropriato" da parte di una collaboratrice della scuderia, dalle quali due inchieste della casa madre, la Red Bull GmbH, lo avevano prosciolto. "La Red Bull - si legge in un comunicato della casa madre, citato dalla Bbc online - ha sollevato Christian Horner dai suoi incarichi operativi a partire da oggi e ha nominato Laurent Mekies Ceo della Red Bull Racing".