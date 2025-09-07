Max Verstappen ha vinto il Gran premio d'Italia di Formula 1 sul circuito di Monza. Dopo aver conquistato ieri la pole position, il pilota olandese della Red Bull ha preceduto al traguardo il britannico Lando Norris e l'australiano Oscar Piastri, entrambi McLaren, che conserva la leadership del mondiale con 324 punti. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, vincitore dell'edizione 2024, davanti a George Russell (Mercedes) e al compagno di squadra Lewis Hamilton, autore di un recupero che dalla decima posizione lo ha portato a chiudere sesto. Prossimo appuntamento con il mondiale, tra due settimane, sul circuito di Baku per il Gp d'Azerbaigian.

La classifica finale sul circuito di Monza

Prima del via, Nico Hulkenberg (Sauber) è stato costretto al ritiro mentre in gara è toccato a Fernando Alonso per un problema tecnico all'Aston Martin. Dopo le scintille alla partenza, Verstappen ha dominato l'intera gara. Dietro al quattro volte campione mondiale è andata in scena una lotta tra le due McLaren, con Piastri che alla fine ha ceduto il secondo posto al compagno di squadra Norris dopo un problema di quest'ultimo ai box a pochi giri dalla fine. Alle spalle di Hamilton si sono piazzati, in settima posizione, Alex Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) ottavo e Kimi Antonelli, nono con la Mercedes. Decimo posto per Isaack Hadjar (Racing Bulls).

Verstappen: "Grande giornata, esecuzione perfetta della squadra"

"La mia Red Bull volava. È stata una grande giornata per noi, un weekend incredibile. Un'esecuzione perfetta di tutta la squadra", ha commentato a caldo Max Verstappen reduce dal terzo successo nel "Tempio della Velocità", al pari di Prost e Barrichello. "Abbiamo avuto un episodio sfortunato all'inizio ma poi è filato tutto liscio", ha aggiunto l'olandese commentando la frenata lunga alla prima chicane che lo ho costretto a cedere la posizione a Norris, poi sorpassato dopo pochi chilometri. "Va bene così", sono state invece le (poche) parole di Piastri commentando lo scambio di posizioni con Norris, ordinato dalla squadra dopo l'errore avvenuto durante il pit-stop del britannico che gli era costato il sorpasso del compagno-rivale. "Non so cosa sia successo ai box, gli errori accadono e si commettono", ha aggiunto il pilota.