Tutto pronto per il Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Da oggi, venerdì 5, a domenica 7 settembre si corre sul circuito dell’autodromo di Monza, per la 16esima tappa del campionato mondiale in corso. Si parte oggi con le prove libere 1 e 2, si prosegue il 6 con le prove libere 3 e le qualifiche e si conclude il 7 con la gara vera e propria. Copertura live di tutti i momenti di questa tre giorni sui canali Sky Sport: il Gran Premio d’Italia viene trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4k (canale 213) e in diretta streaming anche su NOW. Ecco gli orari di tutti gli appuntamenti principali.

La classifica piloti di Formula Uno

A guidare la classifica piloti è Oscar Piastri della McLaren, saldo in vetta a quota 309 punti, seguito dal compagno di squadra Lando Norris (275 punti). Terzo posto per Max Verstappen (RedBull, 205 punti), George Russell (Mercedes, 184 punti) e Charles Leclerc (Ferrari, 151 punti). Sesto posto per Lewis Hamilton (Ferrari, 109 punti), settimo per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, 64 punti), ottavo per Alexander Albon (Williams, 64 punti), nono per Nicolas Hülkenberg (Sauber, 37 punti) e decimo per Isack Hadjar (Racing Bulls, 37 punti).

La classifica costruttori

Al primo posto della classifica costruttori c'è la McLaren (584), poi Ferrari (260) e Mercedes (248). Quarta e quinta posizione per Red Bull (214 punti) e Williams (80 punti). Poi Aston Martin (62), Racing Bulls (60), Sauber (51), Haas (44) e Alpine (20).