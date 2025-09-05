Si parte con le prime e le seconde prove libere oggi, venerdì 5 settembre, si continua con le terze prove libere e le qualifiche sabato 6 e si finisce con la gara vera e propria di domenica 7 (a partire dalle 15). Il Gran Premio d’Italia è trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4k (canale 213) e in diretta streaming anche su NOW
Tutto pronto per il Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Da oggi, venerdì 5, a domenica 7 settembre si corre sul circuito dell’autodromo di Monza, per la 16esima tappa del campionato mondiale in corso. Si parte oggi con le prove libere 1 e 2, si prosegue il 6 con le prove libere 3 e le qualifiche e si conclude il 7 con la gara vera e propria. Copertura live di tutti i momenti di questa tre giorni sui canali Sky Sport: il Gran Premio d’Italia viene trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4k (canale 213) e in diretta streaming anche su NOW. Ecco gli orari di tutti gli appuntamenti principali.
F1, gli orari del Gp di Monza
Ecco tutti gli orari da tenere a mente.
- Venerdì 5 settembre si tengono le prime prove libere alle 13:30 e le seconde prove libere alle 15.
- Sabato 6 settembre si accendono i motori per l’ultima sessione di libere alle 13:30, poi le qualifiche a partire dalle 16.
- Domenica 7 settembre si gareggia per vincere la tappa dalle 15.
La classifica piloti di Formula Uno
A guidare la classifica piloti è Oscar Piastri della McLaren, saldo in vetta a quota 309 punti, seguito dal compagno di squadra Lando Norris (275 punti). Terzo posto per Max Verstappen (RedBull, 205 punti), George Russell (Mercedes, 184 punti) e Charles Leclerc (Ferrari, 151 punti). Sesto posto per Lewis Hamilton (Ferrari, 109 punti), settimo per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, 64 punti), ottavo per Alexander Albon (Williams, 64 punti), nono per Nicolas Hülkenberg (Sauber, 37 punti) e decimo per Isack Hadjar (Racing Bulls, 37 punti).
La classifica costruttori
Al primo posto della classifica costruttori c'è la McLaren (584), poi Ferrari (260) e Mercedes (248). Quarta e quinta posizione per Red Bull (214 punti) e Williams (80 punti). Poi Aston Martin (62), Racing Bulls (60), Sauber (51), Haas (44) e Alpine (20).
Il calendario della Formula Uno
Dopo Monza i piloti torneranno a gareggiare il 21 settembre a Baku. Poi il 5 ottobre a Singapore, il 19 ottobre ad Austin, il 26 ottobre a Città del Messico e il 9 novembre a San Paolo. Il 22 novembre sarà il turno di Las Vegas, il 30 novembre del Qatar. Gran finale il 7 dicembre ad Abu Dhabi.
Figlio di Jos, ex pilota del circus, l'olandese della Red Bull ha conquistato il titolo iridato nel 2021, dopo un lungo duello con Hamilton. Poi è arrivato il bis nel 2022, seguito dagli altri due titoli del 2023 e del 2024. Nella sua carriera ha inanellato una serie di record di precocità. È stato il più giovane a debuttare, ad andare a punti e a vincere una gara del circus