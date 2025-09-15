Mondiali atletica, Iliass Aouani bronzo nella maratona

Iliass Aouani diventa il quarto italiano sul podio iridato.

Per Aouani - 29 anni, originario del Marocco – il 2025 si sta rivelando una grande annata: ad aprile è diventato campione europeo di maratona a Leueven. Con il bronzo a Tokyo diventa il quarto italiano a salire sul podio iridato: prima di lui Gelindo Bordin, bronzo a Roma 1987, Vincenzo Modica, argento a Siviglia 1999 e Stefano Baldini, bronzo ad Edmonton 2001 e Parigi 2003. "È uno di quei momenti che si sognano per tutta la vita. È una medaglia che mi rende orgoglioso ma non appaga la mia fame. Sono grato per chi ha creduto in me, felice di alzare il tricolore e di aver reso felici tante persone, la mia famiglia, il coach Massimo Magnani e tutto lo staff che mi segue”, ha detto il campione. Rivelando che “puntava all’oro” e ricordando la “delusione di non essere stato convocato alle Olimpiadi” dello scorso anno, Aouani precisa: "Questo bronzo arriva dal nulla, dalle case popolari di Ponte Lambro, e spero che la mia storia sia di ispirazione per tutti. Quando ci credi abbastanza, i sogni si possono realizzare. In questa medaglia c’è di tutto. Momenti di delusione in cui volevo mollare, lacrime versate in macchina da solo, ma ce l'ho fatta".

Le altre medaglie degli italiani

Due gli argenti conquistati finora dagli italiani: Antonella Palmisano è arrivata seconda nella 35 km marcia donne, Nadia Battocletti nella 10.000 m donne. Nel getto del peso uomini è bronzo per Leonardo Fabbri.

Delusione per Jacobs e Tamberi

Delusione invece per Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, ex campioni olimpici proprio in Giappone: il primo non è riuscito a superare le qualificazioni del salto in alto, il secondo non correrà la finale dei 100 metri.