Mondiali di atletica a Tokyo, Tamberi e Jacobs out. Fantini in finale

Delusione per due campioni italiani: Gianmarco Tamberi non è riuscito a superare le qualificazioni del salto in alto, mentre Marcell Jacobs non farà la finale 100 metri. Ha conquistato la finale del martello, invece, Sara Fantini. Anche Marta Zenoni si è qualificata per la finale dei 1.500 metri. Edoardo Scotti in semifinale dei 400 metri. Niente finale mondiale dei 100 metri per la velocista azzurra Zaynab Dosso

Delusione ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo per Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, ex campioni olimpici proprio in Giappone: il primo non è riuscito a superare le qualificazioni del salto in alto, il secondo non correrà la finale dei 100 metri. Ha conquistato la finale del martello, invece, Sara Fantini. Finale, nei 1.500 metri, anche per Marta Zenoni. Edoardo Scotti si è qualificato per la semifinale dei 400 metri. Niente finale mondiale dei 100 metri per la velocista azzurra Zaynab Dosso.

Salto in alto, fuori Tamberi

Gianmarco Tamberi, quindi, non è riuscito a superare le qualificazioni del salto in alto ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. Arrivato in Giappone lontano dalla forma migliore, l’azzurro non è riuscito a superare la quota di 2.21, fallendo tre volte consecutive la misura. "Mi dispiace. Oggi le sensazioni erano buone. Ho fatto un risultato pietoso, quindi è giusto così. Ho finito l'anno scorso con zero voglia di andare avanti, avrei voluto una quarta prova per provarci. So che i bassi possono servire per ripartire però fa male. Mi sono presentato con condizioni tutt'altro che buone, ma sapevo di potere saltare oltre i 2,30 altrimenti non avrei lasciato in Italia la mia bambina di 20 giorni. Mi sento uno schifo", ha commentato Tamberi. Niente da fare anche per altri due dei quattro italiani in gara, Manuel Lando e Stefano Sottile. Continua invece Matteo Sioli, cha si è qualificato per la finale. "Sono tranquillo, non ho niente da perdere, ci vediamo in finale. C'è un giorno per lavorare e mettere a posto alcune cose che non sono andate bene", ha detto.

100 metri, niente finale per Jacobs

Niente finale dei 100 metri per Marcell Jacobs: l'azzurro ha chiuso al sesto posto la sua semifinale, col tempo di 10''16. A Tokyo, alle Olimpiadi del 2021, Jacobs aveva vinto l'oro olimpico. "Devo prendermi un po' di tempo per capire se ne vale la pena di continuare a soffrire. So che non sono quello da 10''16, però in questo momento questo sto correndo", ha commentato Jacobs dopo l'esclusione in semifinale. E ha aggiunto: "La stagione è stata quella che è stata. L'anno scorso era andato vicino al personale. Mi ero fatto una promessa: dopo una stagione difficile avrei pensato bene al futuro. Voglio mettermi in gioco. So che l'anno prossimo è un anno più tranquillo con gli Europei, però non lo so. Sinceramente è difficile continuare a rincorrere le stagioni e gli infortuni".

Martello, Sara Fantini in finale

Sara Fantini ha invece superato la qualificazione del martello e per il quinto anno consecutivo ha conquistato la finale in una rassegna globale, una storia iniziata proprio ai Giochi olimpici di Tokyo. L'azzurra ai Mondiali ha ottenuto il decimo posto tra le dodici che domani si giocheranno le medaglie.

1.500 metri, Marta Zenoni in finale

Anche Marta Zenoni si è qualificata per la finale della sua specialità, i 1.500 metri. Nella seconda semifinale, l'atleta azzurra ha conquistato il sesto posto, sufficiente per accedere alla finale. Zenoni nelle batterie aveva mostrato ottima forma con il quarto tempo nella sua serie in 4'02"77, decimo crono assoluto. "Missione compiuta, ora si va in battaglia, spingetemi da casa", ha detto ai microfoni Rai dopo la gara.