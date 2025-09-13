Mondiali di Atletica a Tokyo, Palmisano argento nella 35 km di marcia

La marciatrice azzurra ha concluso la gara in 2 ore 42'24. Medaglia d'oro alla spagnola Maria Perez che ha tagliato il traguardo in 2 ore 39'01. Bronzo a Paula Milena Torres (2 ore 42'44). Palmisano nel 2021 si era laureata campionessa olimpica della 20 chilometri

Antonella Palmisano è la nuova vicecampionessa del mondo della 35 chilometri di marcia. La marciatrice azzurra ha conquistato l'argento sulle strade di Tokyo nella prima giornata della 20esima edizione dei Campionati mondiali di atletica. 'Nelly' ha concluso la gara in 2 ore 42'24. Medaglia d'oro alla spagnola Maria Perez che ha tagliato il traguardo in 2 ore 39'01. Bronzo a Paula Milena Torres (2 ore 42'44). Palmisano nel 2021 si era laureata campionessa olimpica della 20 chilometri.

"Crampi negli ultimi 12 km"

"Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava e sono anche contenta che abbia vinto Maria Perez, un'amica vera: al suo cambio di ritmo non ci

sono stata ma posso dire ancora la mia" è stato commento di Antonella Palmisano al podio. "Maria mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell'anno scorso (Olimpiadi di Parigi, ndr) e ci siamo anche allenate insieme" ha aggiunto la marciatrice pugliese di Mottola tesserata per le Fiamme Gialle al suo terzo podio iridato dopo le medaglie di bronzo del 2017 e 2023". "Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi ma

continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. E' bello vedere gente in questo stadio, che avevo trovato vuoto ai Giochi (durante la premiazione di Tokyo 2020). Quella dei 35 km e' una

sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi (ex marciatore), e sono felice anche per lui".



Le altre italiane

Nella gara vinta da Perez (2 ore 39'01) davanti a Palmisano (2 ore 42'24) e all'ecuadoregna Paula Milena Torres (2 ore 42'44/record nazionale), undicesima Nicole Colombi (2 ore 51'04) e solo diciassettesima Eleonora Giorgi (2 ore 58'50) penalizzata da una sosta di tre minuti e mezzo a seguito del terzo richiamo dei

giudici per marcia irregolare.