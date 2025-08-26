Emma Mazzenga, la velocista di 92 anni diventata oggetto di studio

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chi è Emma Mazzenga, la velocista di Padova che 92 anni è diventata oggetto di studio

Sport

Il suo curriculum sportivo ha  dell’incredibile:1115 titoli italiani, 31 europei, 11 mondiali, 4 record mondiali ancora suoi. Gli studi condotti finora rivelano fibre muscolari paragonabili a quelle di una 70enne, ma con un’ossigenazione di una 20enne. E il suo caso appassiona gli esperti

ascolta articolo

A 92 anni Emma Maria Mazzenga continua a correre più veloce del tempo che passa. Ex professoressa di chimica e nonna, il suo curriculum sportivo ha  dell’incredibile. 115 titoli italiani, 31 europei, 11 mondiali, 4 record mondiali ancora suoi. Numeri che non bastano a descrivere la leggenda di una donna che, da decenni, sfida il passare degli anni. La sua resistenza e i risultati ottenuti hanno richiamato l’attenzione del Washington Post, di università e laboratori, in Italia e negli Stati Uniti. Perché correre così a 92 anni è qualcosa che va oltre l’eccezione sportiva: è un rebus scientifico. Gli studi condotti finora rivelano fibre muscolari paragonabili a quelle di una 70enne, ma con un’ossigenazione di una 20enne. I mitocondri, i piccoli “motori” delle cellule, funzionano come se il tempo non fosse mai passato. Una rarità che gli esperti considerano un mix irripetibile di genetica, allenamento costante e stile di vita equilibrato.

Nuovi studi per capire il segreto della sua longevità

La storia di Emma è semplice e straordinaria al tempo stesso: ha cominciato a correre a 19 anni, ha rallentato per dedicarsi a famiglia e insegnamento, ma non ha mai mollato davvero. Il suo segreto sta nel motto che ripete a chi le chiede la ricetta della longevità: "Mai fermarsi, anche per un giorno", come ha ricordato durante l'edizione del TEDXSalon 2022 a Padova. Movimento quotidiano, alimentazione sana senza eccessi, visite di controllo e – soprattutto – la gioia che le dà lo sport. Per gli scienziati il suo caso è una miniera d'oro: a ottobre nuovi studi all’Università di Padova e negli Stati Uniti proveranno a capire come la “nonna più veloce del mondo” riesca a mantenere un equilibrio così raro tra corpo e mente. 

Sport: Ultime notizie

Tabellone calciomercato, acquisti e cessioni delle squadre di serie A

Sport

Sono diversi i movimenti di mercato ufficializzati dalle 20 squadre di Serie A: l’Inter ha...

Acquisti e cessioni del calciomercato estivo 2025

Emma Mazzenga, la velocista di 92 anni diventata oggetto di studio

Sport

Il suo curriculum sportivo ha  dell’incredibile:1115 titoli italiani, 31 europei, 11...

Mondiali di volley, Italia-Belgio 3-1: azzurre agli ottavi da prime

Sport

Si allunga la striscia-record di vittorie ininterrotte delle azzurre: ora sono 32. Agli ottavi le...

Figurina Kobe Bryant e Michael Jordan all'asta per 12,9 mld: è record

Sport

La carta fa parte di una collezione particolare, pensata per essere formata da pezzi unici...

Us Open, oggi Sinner contro Kopriva. Anche Musetti, Sonego e Arnaldi

Sport

Sul cemento di Flushing Meadows si completano gli incontri del primo turno. Nel pomeriggio il...

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 21: Jannik Sinner of Italy returns a ball during a practice session ahead of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 21, 2025 in the Queens borough of New York City. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

Sport: I più letti